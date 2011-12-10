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Аугсбург - Боруссия М
Аугсбург - Боруссия М: обзор матча 10 декабря 2011
Аугсбург
10.12.2011, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия М
51'
Я. Кальсен-Бракер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Боруссия М
Замена
Э. Синкала
️️️️
Т. Оэрль
Желтая карточка
Х. Хосогаи
Замена
Д. Бринкманн
️️️️
Д. Байер
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
Замена
Ш. Хайн
️️️️
Т. Вернер
Замена
Ю. Оцу
️️️️
Т. Маркс
Замена
М. Леки
️️️️
П. Херрманн
Желтая карточка
И. Де Камарго
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Р. Бобадилья
Желтая карточка
С. Мельдерс
ГОЛ! 1:0!
Я. Кальсен-Бракер
Желтая карточка
Т. Маркс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Лоренцо Давидс
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
14
Торбен Маркс
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
16
Штефан Хайн
ЦФ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
10
Юки Оцу
ЦП
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
3-2-3-2
30
Амзиф
3
Санко
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
21
Хосогаи
71
Де Йонг
8
Давидс
10
Байер
17
Вернер
20
Оэрль
13
Мельдерс
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
4
Данте
39
Штранцль
24
Янчке
3
Дамс
33
Нойштедтер
14
Маркс
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
25
Бобадилья
17
Вернер
16
Хайн
16
Хайн
17
Вернер
10
Байер
24
Бринкманн
24
Бринкманн
10
Байер
20
Оэрль
23
Синкала
23
Синкала
20
Оэрль
14
Маркс
10
Оцу
10
Оцу
14
Маркс
7
Херрманн
7
Леки
7
Леки
7
Херрманн
25
Бобадилья
9
Де Камарго
9
Де Камарго
25
Бобадилья
Остались в запасе
Аугсбург
Боруссия М
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Главный тренер
Йос Лухукай
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Акакий Гогиа
ПВ
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Аугсбург - Боруссия М
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
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