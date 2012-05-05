Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Гамбург
Аугсбург - Гамбург: обзор матча 05 мая 2012
Аугсбург
05.05.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
34'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Гамбург
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
Замена
М. Петрич
️️️️
М. Берг
Замена
Т. Ринкон
️️️️
П. Скьельбред
Желтая карточка
Д. Аого
Замена
Л. Давидс
️️️️
А. Беллингаузен
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Сала
Замена
Э. Синкала
️️️️
С. Лангкамп
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Замена
М. Ндженг
️️️️
Я. Кальсен-Бракер
ГОЛ! 1:0!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
П. Верхаг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
23
Эндрю Синкала
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
3-2-3-1
1
Йенцш
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
22
Озтрзолек
11
Беллингаузен
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
11
Рафаэль
4-4-2
30
Нойхаус
3
Аого
2
Дикмайер
25
Брума
16
Вестерманн
30
Торе
5
Скьельбред
8
Теше
7
Сала
33
Берг
34
Герреро
4
Лангкамп
23
Синкала
23
Синкала
4
Лангкамп
18
Кальсен-Бракер
8
Ндженг
8
Ндженг
18
Кальсен-Бракер
11
Беллингаузен
8
Давидс
8
Давидс
11
Беллингаузен
5
Скьельбред
8
Ринкон
8
Ринкон
5
Скьельбред
7
Сала
7
Сон
7
Сон
7
Сала
33
Берг
33
Петрич
33
Петрич
33
Берг
Остались в запасе
Аугсбург
Гамбург
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Аугсбург - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Гамбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+