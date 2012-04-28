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Боруссия М - Аугсбург
Боруссия М - Аугсбург: обзор матча 28 апреля 2012
Боруссия М
28.04.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Аугсбург
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
Д. Байер
Желтая карточка
Я. Моравек
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Замена
Я. Моравек
️️️️
М. Ндженг
Желтая карточка
М. Ндженг
Замена
А. Ринг
️️️️
Данте
Замена
Э. Синкала
️️️️
А. Беллингаузен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
24
Тони Янчке
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Юки Оцу
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
4
Данте
4
Брауверс
6
Нордтвейт
3
Дамс
33
Нойштедтер
18
Аранго
24
Янчке
18
Ройс
7
Херрманн
9
Ханке
3-2-4-1
1
Йенцш
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
3
Санко
22
Озтрзолек
8
Ндженг
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
11
Беллингаузен
20
Оэрль
9
Ханке
17
Вендт
17
Вендт
9
Ханке
4
Данте
4
Ринг
4
Ринг
4
Данте
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
11
Беллингаузен
23
Синкала
23
Синкала
11
Беллингаузен
10
Байер
5
Райнхардт
5
Райнхардт
10
Байер
8
Ндженг
30
Моравек
30
Моравек
8
Ндженг
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
10
Юки Оцу
ЦП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
Остались в запасе
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
11
Нандо Рафаэль
ЦФ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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