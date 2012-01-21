Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Аугсбург
Фрайбург - Аугсбург: обзор матча 21 января 2012
Фрайбург
21.01.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Аугсбург
88'
М. Гинтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Аугсбург
+2
Желтая карточка
П. Верхаг
ГОЛ! 1:0!
М. Гинтер
Пас отдал
М. Лумб
Желтая карточка
Й. Флум
Замена
С. Фрайс
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
М. Де Йонг
Замена
М. Гинтер
️️️️
А. Путило
Желтая карточка
М. Де Йонг
Замена
Ш. Райзингер
️️️️
Э. Йендришек
Замена
М. Ндженг
️️️️
Д. Байер
Замена
Ш. Хайн
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
14
Антон Путило
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
9
Себастьян Фрайс
ПП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
8
Марсель Ндженг
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
3-2-4-1
1
Бауманн
11
Крмас
25
Сорг
3
Дианье
12
Лумб
7
Шмид
26
Йендришек
23
Флум
16
Макиади
14
Путило
20
Калиджиури
3-2-3-2
1
Йенцш
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
4
Лангкамп
21
Хосогаи
71
Де Йонг
23
Синкала
10
Байер
17
Вернер
20
Оэрль
13
Мельдерс
14
Путило
28
Гинтер
28
Гинтер
14
Путило
20
Калиджиури
9
Фрайс
9
Фрайс
20
Калиджиури
26
Йендришек
27
Райзингер
27
Райзингер
26
Йендришек
71
Де Йонг
5
Райнхардт
5
Райнхардт
71
Де Йонг
10
Байер
8
Ндженг
8
Ндженг
10
Байер
17
Вернер
16
Хайн
16
Хайн
17
Вернер
Остались в запасе
Фрайбург
Аугсбург
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
20
Андреас Хинкель
ПЗ
10
Ян Розенталь
АП
Остались в запасе
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
3
Джибрил Санко
ЦЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Йос Лухукай
Статистика матча Фрайбург - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Аугсбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+