Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Фрайбург
Аугсбург - Фрайбург: обзор матча 06 августа 2011
Аугсбург
06.08.2011, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
53'
С. Мельдерс
80'
С. Мельдерс
47'
П. Сиссе
55'
С. Макиади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Фрайбург
Желтая карточка
Й. Флум
Замена
Г. Дембеле
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
М. Муйджа
Замена
А. Путило
️️️️
С. Макиади
ГОЛ! 2:2!
С. Мельдерс
Пас отдал
А. Гогиа
Замена
Ш. Хайн
️️️️
Л. Давидс
Замена
А. Гогиа
️️️️
М. Ндженг
Желтая карточка
Д. Калиджиури
ГОЛ! 1:2!
С. Макиади
Пас отдал
М. Муйджа
ГОЛ! 1:1!
С. Мельдерс
Пас отдал
А. Беллингаузен
ГОЛ! 0:1!
П. Сиссе
Замена
А. Беллингаузен
️️️️
Т. Вернер
Желтая карточка
О. Барт
Желтая карточка
Т. Вернер
Желтая карточка
М. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
6
Уве Мерле
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
6
Ясин Абдессадки
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
3
Акакий Гогиа
ПВ
16
Штефан Хайн
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
37
Кристиан Биккель
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
3-2-4-1
1
Йенцш
6
Мерле
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
71
Де Йонг
6
Де Рек
8
Ндженг
8
Давидс
17
Вернер
10
Байер
13
Мельдерс
4-4-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
6
Абдессадки
23
Флум
16
Макиади
23
Шустер
20
Калиджиури
61
Сиссе
8
Давидс
16
Хайн
16
Хайн
8
Давидс
8
Ндженг
3
Гогиа
3
Гогиа
8
Ндженг
17
Вернер
11
Беллингаузен
11
Беллингаузен
17
Вернер
16
Макиади
14
Путило
14
Путило
16
Макиади
20
Калиджиури
11
Дембеле
11
Дембеле
20
Калиджиури
Остались в запасе
Аугсбург
Фрайбург
23
Эндрю Синкала
ЦП
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Главный тренер
Йос Лухукай
37
Кристиан Биккель
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Зорг
Остались в запасе
23
Эндрю Синкала
ЦП
30
Мохамед Амзиф
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Остались в запасе
37
Кристиан Биккель
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
28
Бег Ферати
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
27
Штефан Райзингер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Маркус Зорг
Статистика матча Аугсбург - Фрайбург
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+