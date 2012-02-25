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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Герта
Аугсбург - Герта: обзор матча 25 февраля 2012
Аугсбург
25.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Герта
61'
Т. Оэрль
63'
Т. Оэрль
90+2'
М. Ндженг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Герта
ГОЛ! 3:0!
М. Ндженг
Пас отдал
Д. Райнхардт
+2
Замена
Д. Райнхардт
️️️️
К. Чжа-Чеол
Желтая карточка
А. Миятович
Замена
М. Ндженг
️️️️
А. Беллингаузен
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Т. Оэрль
Желтая карточка
А. Моралес
Замена
Т. Торун
️️️️
Раффаэл
Замена
А. Моралес
️️️️
П. Эберт
ГОЛ! 2:0!
Т. Оэрль
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
ГОЛ! 1:0!
Т. Оэрль
Пас отдал
К. Чжа-Чеол
Замена
Н. Рукавица
️️️️
П. Нимайер
Желтая карточка
П. Нимайер
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Герта
1
Томас Крафт
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
4
Андре Миятович
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
18
Петер Нимайер
ПП
11
Раффаэл
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Герта
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
13
Никита Рукавица
ЛП
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
8
Тунай Торун
ПВ
3-2-3-1
1
Йенцш
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
4
Лангкамп
21
Хосогаи
22
Озтрзолек
11
Беллингаузен
10
Ку Чжа-Чеол
10
Байер
20
Оэрль
3-2-2-3
1
Крафт
16
Янкер
4
Хубник
4
Миятович
3
Кобиашвили
11
Баcтианс
18
Нимайер
20
Эберт
20
Рамос
10
Ласогга
11
Раффаэл
11
Беллингаузен
8
Ндженг
8
Ндженг
11
Беллингаузен
20
Оэрль
13
Мельдерс
13
Мельдерс
20
Оэрль
10
Ку Чжа-Чеол
5
Райнхардт
5
Райнхардт
10
Ку Чжа-Чеол
20
Эберт
27
Моралес
27
Моралес
20
Эберт
18
Нимайер
13
Рукавица
13
Рукавица
18
Нимайер
11
Раффаэл
8
Торун
8
Торун
11
Раффаэл
Остались в запасе
Аугсбург
Герта
23
Эндрю Синкала
ЦП
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Остались в запасе
23
Эндрю Синкала
ЦП
6
Йонас Де Рек
ЦЗ
30
Мохамед Амзиф
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Остались в запасе
1
Майкел Аэртс
ВР
29
Себастьян Нойманн
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Статистика матча Аугсбург - Герта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Стадион:
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