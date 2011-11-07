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Хавьер Альмирон
Статистика
Хавьер Альмирон - статистика
Завершил карьеру
9 февраля 1980 (46)
#14 | Защитник
182 см | 77 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Луч
26
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Луч
1 : 1
07.11.2011
Урал
1' - 90'
59'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Луч
2 : 1
04.11.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Волгарь
0 : 0
24.10.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Луч
2 : 1
17.10.2011
Шинник
1' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Луч
0 : 2
14.10.2011
Динамо Бр
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химки
1 : 0
15.09.2011
Луч
1' - 42'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 3
12.09.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
СКА-Хабаровск
0 : 5
06.09.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
0 : 1
01.09.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Черноморец
0 : 2
19.08.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
0 : 0
12.08.2011
Мордовия
1' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
0 : 1
09.08.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
2 : 0
11.07.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Урал
1 : 1
27.06.2011
Луч
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
0 : 0
24.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Луч
0 : 1
14.06.2011
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Шинник
0 : 0
07.06.2011
Луч
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Динамо Бр
1 : 1
04.06.2011
Луч
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
2 : 1
18.05.2011
Луч
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
2 : 2
15.05.2011
Луч
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
0 : 0
04.05.2011
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Торпедо Вл
1 : 1
28.04.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Луч
1 : 0
15.04.2011
Черноморец
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Мордовия
1 : 1
07.04.2011
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
2 : 0
04.04.2011
Луч
Был в запасе
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