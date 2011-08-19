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    Хавьер Альмирон - статистика

    Защитник
    Имя Хавьер
    Фамилия Альмирон
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1980 (43 года)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Луч 26 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 1:1 Урал (Екатеринбург)
    59'
    04.11.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    24.10.2011 1' -90' Волгарь-Газпром (Астрахань) 0:0 Луч (Владивосток)
    17.10.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 2:1 Шинник (Ярославль)
    76'
    14.10.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:2 Динамо Бр (Брянск)
    15.09.2011 1' -42' Химки (Химки) 1:0 Луч (Владивосток)
    12.09.2011 1' -90' Факел (Воронеж) 1:3 Луч (Владивосток)
    06.09.2011 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:5 Луч (Владивосток)
    01.09.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 Торпедо Вл (Владимир)
    19.08.2011 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:2 Луч (Владивосток)
    12.08.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Мордовия (Саранск)
    82'
    09.08.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    11.07.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    27.06.2011 1' -71' Урал (Екатеринбург) 1:1 Луч (Владивосток)
    24.06.2011 1' -90' Оренбург (Оренбург) 0:0 Луч (Владивосток)
    14.06.2011 Был в запасе Луч (Владивосток) 0:1 Волгарь-Газпром (Астрахань)
    07.06.2011 90' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Луч (Владивосток)
    04.06.2011 82' -90' Динамо Бр (Брянск) 1:1 Луч (Владивосток)
    18.05.2011 68' -90' Енисей (Красноярск) 2:1 Луч (Владивосток)
    15.05.2011 90' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:2 Луч (Владивосток)
    04.05.2011 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Факел (Воронеж)
    28.04.2011 1' -90' Торпедо Вл (Владимир) 1:1 Луч (Владивосток)
    18.04.2011 64' -90' Луч (Владивосток) 0:1
    15.04.2011 84' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    07.04.2011 Был в запасе Мордовия (Саранск) 1:1 Луч (Владивосток)
    04.04.2011 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 2:0 Луч (Владивосток)
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