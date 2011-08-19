|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|26
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|59'
|04.11.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Оренбург (Оренбург)
|24.10.2011
|1' -90'
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|17.10.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|76'
|14.10.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:2
|Динамо Бр (Брянск)
|15.09.2011
|1' -42'
|Химки (Химки)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|12.09.2011
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|06.09.2011
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:5
|Луч (Владивосток)
|01.09.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Торпедо Вл (Владимир)
|19.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|12.08.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|82'
|09.08.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|11.07.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|27.06.2011
|1' -71'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|24.06.2011
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|14.06.2011
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|0:1
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|07.06.2011
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|04.06.2011
|82' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|18.05.2011
|68' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|15.05.2011
|90' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|04.05.2011
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2011
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|18.04.2011
|64' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:1
|15.04.2011
|84' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.04.2011
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|04.04.2011
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Луч (Владивосток)