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    Тьеви - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Тьеви
    Фамилия Бифума
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Родной город Сен-Дени
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 74
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 1' - 90' ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
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