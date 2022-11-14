Тьеви - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Тьеви
|Фамилия
|Бифума
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сен-Дени
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Тьеви
|Фамилия
|Бифума
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сен-Дени
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|1' - 90'
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|13.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.02.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|21.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|14.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|09.01.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.12.2022
|1' -46'
|ОФИ (Ираклион)
|0:1
|Атромитос (Перистери)
|14.11.2022
|73' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|24.10.2022
|84' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|09.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|84' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)