Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Астерас
Кифисиас - Астерас: обзор матча 26 ноября 2023
Кифисиас
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Астерас
88'
Тьеви
13'
В. Манцис
34'
Х. Регис
73'
Э. Жуканович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Астерас
Желтая карточка
И. Илиев
88'
ГОЛ! 1:3!
Тьеви
Пас отдал
М. Крисиума
88'
87'
Замена
И. Диарра
️️️️
Х. Мунафо
Замена
А. Паррас
️️️️
М. Гобельич
83'
77'
Замена
В. Сурлис
️️️️
Ш. Госс
73'
ГОЛ! 0:3!
Э. Жуканович
Пас отдал
Ш. Госс
Замена
М. Крисиума
️️️️
N. Andereggen
70'
Замена
И. Илиев
️️️️
А. Ботиа
70'
64'
Замена
Сито
️️️️
Н. Кальцас
59'
Желтая карточка
Х. Регис
34'
ГОЛ! 0:2!
Х. Регис
Пас отдал
В. Манцис
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Манцис
Желтая карточка
А. Ботиа
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
77
Марко Гобельич
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
7
Panagiotis Pritsas
(К)
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
3
Диамантис Хухумис
ЛЗ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
(К)
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
14
Василиос Манцис
ЦФ
20
Николаос Кальцас
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
40
Сито
ЛВ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
90
Василиос Сурлис
АП
33
Fotis Sgouris
ЦФ
3-3-1-4
4
Ландре
4
Ботиа
2
77
Гобельич
18
Ипалибо
21
Масурас
7
33
7
Тетте
15
9
Ожегович
3-2-2-1-2
1
Пападопулос
19
Кастаньо
87
Жуканович
22
Гарсия
69
Алагбе
3
Хухумис
8
Мунафо
16
Госс
20
Регис
20
Кальцас
14
Манцис
77
Гобельич
18
Паррас
18
Паррас
77
Гобельич
4
Ботиа
73
Илиев
73
Илиев
4
Ботиа
33
16
Крисиума
16
Крисиума
33
24
Альварес
24
Альварес
8
Мунафо
5
Диарра
5
Диарра
8
Мунафо
16
Госс
90
Сурлис
90
Сурлис
16
Госс
20
Кальцас
40
Сито
40
Сито
20
Кальцас
Остались в запасе
Кифисиас
Астерас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
8
Fabien Antunes
ЦП
23
Тьеви
ПВ
Остались в запасе
18
Пичу Атьенца
ЦЗ
77
Nikolaos Zouglis
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Кифисиас - Астерас
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
Новости команд
Все
Кифисиас
Астерас
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»
21 января
1
«Крылья Советов» подпишут воспитанника «Реала»
19 января
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
У Чалова третье результативное действие в Греции
2024.11.24 22:40
Суперлига. АЕК победил «Астерас», команда при Каррере только выигрывает
2019.12.18 22:41
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+