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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Олимпиакос
Кифисиас - Олимпиакос: обзор матча 14 января 2024
Кифисиас
14.01.2024, воскресенье, 18:00
Греция. Суперлига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Олимпиакос
45+2'
I. Milićević
64'
О. Ожегович (П)
11'
Г. Масурас
39'
Ф. Наварро (П)
85'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Олимпиакос
Замена
С. Нинис
️️️️
Д. Ипалибо
90'
+6
Вторая желтая
М. Крисиума
90'
+3
89'
Замена
Ф. Ортега
️️️️
К. Фортунис
Желтая карточка
Я. Масурас
88'
85'
ГОЛ! 2:3!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Ж. Мартинш
83'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Камара
83'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
Родиней
Желтая карточка
В. Клонаридис
74'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
И. Илиев
65'
65'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Ф. Наварро
ГОЛ с пенальти! 2:2!
О. Ожегович
64'
Желтая карточка
Тьеви
50'
Желтая карточка
О. Ожегович
47'
ГОЛ! 1:2!
I. Milićević
45'
+2
Желтая карточка
М. Крисиума
45'
+1
44'
Вторая желтая
П. Рецос
39'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Наварро
35'
Желтая карточка
П. Рецос
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
Ж. Карвалью
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
7
Ivan Milićević
ЦЗ
77
Марко Гобельич
(К)
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
5
Nikolaos Peios
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
16
Матеус Крисиума
ПВ
23
Тьеви
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Кифисиас
18
Александрос Паррас
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
77
Иван Брнич
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
4-1-1-3-1
47
Кристинссон
2
7
77
Гобельич
21
Масурас
18
Ипалибо
5
16
Крисиума
73
Илиев
23
Тьеви
9
Ожегович
4-1-3-2
19
Цолакис
17
Куини
23
Родиней
45
Рецос
4
Бьянсон
2
Камара
12
Карвалью
7
Фортунис
7
Масурас
11
Поденсе
9
Наварро
18
Ипалибо
11
Нинис
11
Нинис
18
Ипалибо
73
Илиев
14
Клонаридис
14
Клонаридис
73
Илиев
7
Фортунис
3
Ортега
3
Ортега
7
Фортунис
2
Камара
14
Александропулос
14
Александропулос
2
Камара
23
Родиней
10
Мартинш
10
Мартинш
23
Родиней
9
Наварро
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Наварро
Остались в запасе
Кифисиас
Олимпиакос
33
N. Andereggen
ЦФ
18
Александрос Паррас
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
33
N. Andereggen
ЦФ
18
Александрос Паррас
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
77
Manolis Sbokos
ЦЗ
28
Vasilios Spinos
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
77
Иван Брнич
ЛВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Кифисиас - Олимпиакос
5
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
12
Офсайды
1
4
Количество передач
245
440
Сейвы
6
1
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Вангелис Манухос
(Арголида)
Стадион:
Municipal Kifisia Stadium Zirineio, Kifisia
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