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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Кифисиас - Атромитос
Кифисиас - Атромитос: обзор матча 01 сентября 2023
Кифисиас
01.09.2023, пятница, 21:00
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Атромитос
38'
О. Ожегович
90'
Л. Асеведо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кифисиас - Атромитос
90'
ГОЛ! 1:1!
Л. Асеведо
Замена
С. Нинис
️️️️
И. Илиев
82'
Замена
Д. Ипалибо
️️️️
М. Крисиума
74'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Тьеви
74'
72'
Замена
Н. Вергос
️️️️
К. Ангильский
Замена
А. Ботиа
️️️️
Л. Цапан
66'
65'
Замена
Г. Робай
️️️️
Т. Диркс
65'
Замена
В. Кечрида
️️️️
А. Эрлингмарк
Желтая карточка
Тьеви
45'
+1
41'
Замена
Н. Атанасиу
️️️️
D. Jubitana
40'
Желтая карточка
А. Камара
ГОЛ! 1:0!
О. Ожегович
38'
37'
Красная карточка
Л. Де Бок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
6
Antonis Papasavvas
ЦП
5
Nikolaos Peios
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
10
Эдер Гонсалес
ОП
11
Denzel Jubitana
ЦП
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
55
Тюр Диркс
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Кифисиас
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Атромитос
42
Christos Dimos
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
9
Никос Вергос
ЦФ
9
Гаэтан Робай
ЦФ
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
4-2-2-2
47
Кристинссон
2
29
Цапан
15
Лумор
21
Масурас
6
5
73
Илиев
23
Тьеви
9
Ожегович
16
Крисиума
3-1-3-1-2
1
2
Асеведо
44
28
Де Бок
10
Гонсалес
11
3
Эрлингмарк
28
Фридьоунссон
20
Камара
19
Ангильский
55
Диркс
29
Цапан
4
Ботиа
4
Ботиа
29
Цапан
23
Тьеви
66
Сакич
66
Сакич
23
Тьеви
16
Крисиума
18
Ипалибо
18
Ипалибо
16
Крисиума
73
Илиев
11
Нинис
11
Нинис
73
Илиев
11
3
Атанасиу
3
Атанасиу
11
3
Эрлингмарк
28
Кечрида
28
Кечрида
3
Эрлингмарк
19
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
19
Ангильский
55
Диркс
9
Робай
9
Робай
55
Диркс
Остались в запасе
Кифисиас
Атромитос
33
N. Andereggen
ЦФ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
42
Christos Dimos
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
33
N. Andereggen
ЦФ
8
Fabien Antunes
ЦП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
Остались в запасе
42
Christos Dimos
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Athanasios Karamanis
ЦП
20
Spyros Abartzidis
ЦП
20
Antonis Trimmatis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Кифисиас - Атромитос
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
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Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
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