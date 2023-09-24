Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Кифисиас
Олимпиакос - Кифисиас: обзор матча 24 сентября 2023
Олимпиакос
24.09.2023, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Кифисиас
21'
А. Эль-Кааби (П)
25'
Д. Поденсе
64'
С. Йоветич (П)
90+4'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Кифисиас
ГОЛ! 4:0!
В. Иборра
90'
+4
80'
Замена
А. Паррас
️️️️
Д. Ипалибо
Замена
Д. Поросо
️️️️
П. Рецос
74'
Замена
П. Бьель
️️️️
О. Сольбаккен
69'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Йоветич
64'
61'
Замена
М. Гобельич
️️️️
Я. Масурас
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
С. Александропулос
58'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Эль-Кааби
58'
Желтая карточка
С. Александропулос
50'
48'
Желтая карточка
Я. Масурас
Замена
В. Иборра
️️️️
М. Камара
46'
ГОЛ! 2:0!
Д. Поденсе
Пас отдал
Ф. Ортега
25'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Эль-Кааби
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
2
Мади Камара
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
5
Nikolaos Peios
ЦП
6
Antonis Papasavvas
ЦП
33
N. Andereggen
ЦФ
7
Андреас Тетте
ЦФ
16
Матеус Крисиума
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
16
Пеп Бьель
АП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Кифисиас
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Пасхалакис
3
Ортега
45
Рецос
17
Куини
5
Ндой
2
Камара
14
Александропулос
10
Скарпа
9
Сольбаккен
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
4-1-2-3
47
Кристинссон
21
Масурас
15
Лумор
29
Цапан
2
18
Ипалибо
5
6
16
Крисиума
7
Тетте
33
45
Рецос
12
Поросо
12
Поросо
45
Рецос
2
Камара
10
Иборра
10
Иборра
2
Камара
9
Сольбаккен
16
Бьель
16
Бьель
9
Сольбаккен
14
Александропулос
12
Карвалью
12
Карвалью
14
Александропулос
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
18
Ипалибо
18
Паррас
18
Паррас
18
Ипалибо
21
Масурас
77
Гобельич
77
Гобельич
21
Масурас
Остались в запасе
Олимпиакос
Кифисиас
19
Константинос Цолакис
ВР
23
Родиней
ПЗ
7
Константинос Фортунис
АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Жозе Аниго
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
23
Родиней
ПЗ
7
Константинос Фортунис
АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Остались в запасе
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
8
Fabien Antunes
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Олимпиакос - Кифисиас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Новости команд
Все
Олимпиакос
Кифисиас
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Олимпиакос» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Милана» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+