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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Кифисиас
Атромитос - Кифисиас: обзор матча 04 января 2024
Атромитос
04.01.2024, четверг, 20:00
Греция. Суперлига, 16 тур
3 : 0
Завершен
Кифисиас
8'
D. Jubitana
56'
А. Кюн
80'
Н. Вергос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Кифисиас
85'
Замена
В. Клонаридис
️️️️
М. Крисиума
Замена
Т. Диркс
️️️️
D. Jubitana
82'
ГОЛ! 3:0!
Н. Вергос
80'
Замена
️️️️
Д. Валенсия
77'
Замена
А. Эрлингмарк
️️️️
Э. Гонсалес
76'
Замена
П. Кунде
️️️️
С. Фридьоунссон
68'
Замена
Н. Вергос
️️️️
К. Ангильский
68'
63'
Замена
Тьеви
️️️️
Д. Ипалибо
63'
Замена
И. Илиев
️️️️
N. Andereggen
ГОЛ! 2:0!
А. Кюн
56'
Желтая карточка
D. Jubitana
54'
43'
Желтая карточка
N. Andereggen
43'
Желтая карточка
М. Гобельич
Желтая карточка
Г. Цавеллас
14'
ГОЛ! 1:0!
D. Jubitana
Пас отдал
Н. Атанасиу
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
3
Николаос Атанасиу
ЛЗ
19
Кирьякос Кивракидис
(К)
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
10
Эдер Гонсалес
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
11
Denzel Jubitana
ЦП
19
Карол Ангильский
ЦФ
30
Диего Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Кифисиас
4
Лоик Ландре
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
6
Antonis Papasavvas
(К)
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
33
N. Andereggen
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Атромитос
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Никос Вергос
ЦФ
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
5
Nikolaos Peios
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
7
Андреас Тетте
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
4-1-3-2
16
Цинтотас
3
Атанасиу
32
Имереков
33
Цавеллас
19
Кивракидис
10
Гонсалес
30
Кюн
11
28
Фридьоунссон
30
Валенсия
19
Ангильский
4-1-2-1-3
21
Масурас
77
Гобельич
2
4
Ландре
18
Ипалибо
60
6
16
Крисиума
9
Ожегович
15
33
10
Гонсалес
3
Эрлингмарк
3
Эрлингмарк
10
Гонсалес
28
Фридьоунссон
25
Кунде
25
Кунде
28
Фридьоунссон
11
55
Диркс
55
Диркс
11
19
Ангильский
9
Вергос
9
Вергос
19
Ангильский
33
73
Илиев
73
Илиев
33
18
Ипалибо
23
Тьеви
23
Тьеви
18
Ипалибо
16
Крисиума
14
Клонаридис
14
Клонаридис
16
Крисиума
Остались в запасе
Атромитос
Кифисиас
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Главный тренер
Крис Коулмэн
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
5
Nikolaos Peios
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
1
Gabriele Marchegiani
ВР
29
Константинос Помонис
ЛЗ
2
Лукас Асеведо
ЦЗ
44
Dimitrios Tsakmakis
ЦЗ
99
Георгиос Цоварас
ЛВ
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
18
Александрос Паррас
ЛЗ
29
Лука Цапан
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
5
Nikolaos Peios
ЦП
7
Андреас Тетте
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Атромитос - Кифисиас
2
2
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
10
Нарушения
14
12
Офсайды
1
3
Количество передач
420
360
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Andrianos, Greece
Стадион:
Peristeri Stadium, Peristeri
Новости команд
Все
Атромитос
Кифисиас
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
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