Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
Пансерраикос - Кифисиас
Пансерраикос - Кифисиас: обзор матча 07 января 2024
Пансерраикос
07.01.2024, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Кифисиас
85'
Х. Бетанкор
43'
Тьеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пансерраикос - Кифисиас
Желтая карточка
М. Морейра
86'
ГОЛ! 1:1!
Х. Бетанкор
Пас отдал
А. Варда
85'
78'
Замена
N. Andereggen
️️️️
Тьеви
Замена
M. Sofianos
️️️️
М. Томас
75'
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
С. Мургос
61'
Замена
A. Oikonomou
️️️️
П. Стайкос
61'
Желтая карточка
П. Стайкос
49'
47'
Замена
N. Vafeas
️️️️
А. Ботиа
46'
Замена
М. Крисиума
️️️️
В. Клонаридис
43'
ГОЛ! 0:1!
Тьеви
11'
Желтая карточка
А. Ботиа
9'
Замена
А. Ботиа
️️️️
Л. Ландре
Замена
М. Томас
️️️️
З. Хацистравос
8'
4'
Желтая карточка
Л. Ландре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пансерраикос
1
Адриан Чован
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Амр Варда
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
18
Зисис Хацистравос
АП
11
Саввас Мургос
ПВ
14
Kosta Aleksić
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Кифисиас
47
Огмундур Кристинссон
ВР
29
Лука Цапан
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
5
Nikolaos Peios
ЦП
6
Antonis Papasavvas
(К)
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
23
Тьеви
ПВ
7
Андреас Тетте
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Пансерраикос
3
S. Petavrakis
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Angelos Oikonomou
ЦП
10
Матиас Томас
АП
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
21
Marios Sofianos
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Кифисиас
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
33
N. Andereggen
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
4-2-2-2
1
Чован
6
Морейра
64
Делигианнидис
31
Бергстрем
17
Пилеас
7
Варда
26
Стайкос
18
Хацистравос
11
Мургос
8
Тимианис
14
4-2-2-2
47
Кристинссон
21
Масурас
77
Гобельич
4
Ландре
29
Цапан
5
6
23
Тьеви
73
Илиев
14
Клонаридис
7
Тетте
18
Хацистравос
10
Томас
10
Томас
18
Хацистравос
26
Стайкос
6
6
26
Стайкос
11
Мургос
7
Бетанкор
7
Бетанкор
11
Мургос
Томас
21
21
Томас
23
Тьеви
33
33
23
Тьеви
4
Ландре
4
Ботиа
4
Ботиа
4
Ландре
Ботиа
2
2
Ботиа
14
Клонаридис
16
Крисиума
16
Крисиума
14
Клонаридис
Остались в запасе
Пансерраикос
Кифисиас
3
S. Petavrakis
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
18
Джек Ипалибо
ОП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Остались в запасе
3
S. Petavrakis
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
41
Kaiyne Woolery
ЦФ
5
Nikolaos Gkotzamanidis
ЦФ
Остались в запасе
18
Джек Ипалибо
ОП
60
Georgios Konstantakopoulos
ЦП
27
Facundo Soloa
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Пабло Гарсия
Главный тренер
Яннис Анастасиу
Статистика матча Пансерраикос - Кифисиас
2
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
19
Офсайды
6
0
Количество передач
526
252
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
58
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Кифисиас
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
- : -
28.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Ираклис
2 : 3
24.10.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Атанасиос Цилос
(Лариса)
Стадион:
Серрес Муниципаль
Новости команд
Все
Пансерраикос
Кифисиас
«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
4 июля
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
21 июня
2
Российский игрок покинет греческий клуб после вылета из Суперлиги
16 июня
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
2025.11.20 10:25
«Сочи» подписал игрока со 104 матчами в РПЛ
4 июля
Калинин рассказал, чего ему не хватает в Греции
21 июня
2
Российский игрок покинет греческий клуб после вылета из Суперлиги
16 июня
Оздоев и Чалов забили голы за свои клубы в последних матчах сезона
21 мая
2
Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»
2025.11.20 10:25
Шапи сделал первое голевое действие в Греции
2023.10.02 09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+