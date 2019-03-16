Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Грегор Балажиц - статистика

Завершил карьеру
12 февраля 1988 (38), Мурска-Собота
#6 | Защитник
190 см | 86 кг
Словения
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
0 : 1
16.03.2019
ЦСКА
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1 : 1
11.03.2019
Урал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0 : 1
02.03.2019
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
4 : 0
09.12.2018
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Краснодар
2 : 0
02.12.2018
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1 : 2
23.11.2018
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2 : 1
10.11.2018
Оренбург
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1 : 2
04.11.2018
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1 : 1
27.10.2018
Уфа
1' - 90'
89'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1 : 1
20.10.2018
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1 : 0
06.10.2018
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 1
29.09.2018
Арсенал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Енисей
1 : 2
22.09.2018
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
1 : 1
17.09.2018
Ростов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4 : 0
01.09.2018
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
2 : 1
25.08.2018
Ахмат
1' - 90'
75'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
4 : 1
19.08.2018
Урал
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1 : 1
10.08.2018
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
1 : 2
04.08.2018
Краснодар
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0 : 1
28.07.2018
Анжи
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+