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Селтик
Алекс Окслэд-Чемберлен
Новости
€ 1 млн
Алекс Окслэд-Чемберлен - новости
Селтик
15 июля 1993 (33), Портсмут
#21 | Полузащитник
180 см
Англия
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Публикации
Победитель ЛЧ и АПЛ Окслэд-Чемберлен нашел новый клуб
7 февраля
Фото
«Ливерпуль» объявил об уходе четырех игроков – все они побеждали с клубом в ЛЧ
2023.05.17 19:31
1
«Ливерпуль» выставил на трансфер трех футболистов
2022.11.08 15:54
1
У «Ливерпуля» семь травмированных футболистов. Матч с «Манчестер Сити» – в воскресенье
2022.10.11 16:20
2
«Ливерпуль» хочет зимой совершить обмен полузащитниками с «Астон Виллой»
2022.09.12 20:48
«Ливерпуль» готов продать пять игроков, чтобы компенсировать затраты на Нуньеса
2022.06.13 09:46
1
Окслэд-Чемберлен, Мане, Салах – в старте «Ливерпуля» на матч с «Атлетико»; Триппьер, Фелиш, Суарес сыграют у испанцев
2021.11.03 22:13
Окслэд-Чемберлен может продолжить карьеру в «Боруссии» Д
2021.05.05 21:24
«Ливерпуль» летом может продать шесть игроков
2021.02.08 19:51
7
«Атлетико» готов обменять Томаса на Окслэд-Чемберлена
2020.05.11 00:31
1
Адриан, Вейналдум, Окслэд-Чемберлен выйдут с первых минут у «Ливерпуля»; Симеоне выпустил Триппьера, Фелиша, Косту
2020.03.11 21:51
2
Фото
Ракицкий, Месси, Мбаппе и Кейн – в сборной недели Лиги чемпионов по версии WhoScored
2019.10.25 15:47
Мбаппе, Стерлинг, Дибала и Окслэд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
2019.10.24 08:54
Видео
Окслэд-Чемберлен забил «Генку» ударом в касание с носка
2019.10.24 00:33
2
Окслэд-Чемберлен: «Это Салах-то не жадный? Вы злите меня? Он нам не пасует. Спросите Мане»
2019.09.22 12:40
3
Магуайр, Санчо и Стерлинг – в заявке сборной Англии на матчи с Болгарией и Косово
2019.08.29 20:37
Фото
«Ливерпуль» продлил контракт с Окслэд-Чемберленом
2019.08.22 21:26
2
Адриан, Гомес, Окслэд-Чемберлен – в основе «Ливерпуля» на матч с «Челси»; Зума, Эмерсон, Пулишич сыграют у лондонцев
2019.08.14 21:08
13
Клопп – о новых игроках: «У нас они уже есть. Окслэд-Чемберлен и Брюстер не играли в прошлом сезоне»
2019.07.12 00:57
1
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Окслэд-Чемберленом на год
2019.06.11 21:06
Окслэда-Чемберлена впервые за год включили в заявку на матч
2019.04.26 22:10
Окслэд-Чемберлен сыграл в матче за дубль «Ливерпуля». Его заменили в первом тайме, игрок держался за заднюю поверхность бедра
2019.03.08 20:34
1
В пятницу Окслэд-Чемберлен проведет матч за дубль «Ливерпуля». Хавбек не играл с апреля
2019.03.04 17:40
«Ливерпуль» дозаявил Окслэда-Чемберлена на ЛЧ. Он не играл с апреля
2019.02.05 21:32
2
Фото
Окслэд-Чемберлен: «То чувство, когда впервые за восемь месяцев вернулся на поле»
2018.12.25 08:45
1
Клопп: «Окслэд-Чемберлен, скорее всего, пропустит сезон-2018/19»
2018.07.18 20:22
7
Окслэд-Чемберлен: «Тяжело было смотреть матч Англии против Туниса»
2018.06.26 21:43
Окслэд-Чемберлен восстановится от травмы колена не раньше ноября
2018.05.14 17:20
Окслэд-Чемберлен успешно прооперирован
2018.05.10 22:11
1
Клопп: «Окслсэд-Чемберлен? Мы будем ждать его, как хорошая жена ждет мужа из тюрьмы»
2018.04.27 19:40
5
1
2
3
4
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