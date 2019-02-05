«Ливерпуль» дозаявил Окслэда-Чемберлена на ЛЧ. Он не играл с апреля

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о пополнении заявки команды на плей-офф Лиги чемпионов.

В список вошли полузащитник Алекс Окслэд-Чемберлен, защитник Бенджамин Вудберн и нападающий Ки-Хана Ховер.

25-летний Чемберлен не выходил на поле с 24 апреля 2018 года, когда получил травму крестообразной связки в игре против «Ромы» (5:2; первый матч полуфинала Лиги чемпионов).

В декабре англичанин вернулся к тренировкам. По информации медицинского штаба, англичанин может полностью восстановиться к концу марта.

Соперник команды Юргена Клоппа по 1/8 финала Лиги чемпионов — «Бавария». 19 февраля состоится матч на «Энфилде», 13 марта — на «Альянц Арене».