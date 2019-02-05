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    «Ливерпуль» дозаявил Окслэда-Чемберлена на ЛЧ. Он не играл с апреля

    Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила о пополнении заявки команды на плей-офф Лиги чемпионов.

    В список вошли полузащитник Алекс Окслэд-Чемберлен, защитник Бенджамин Вудберн и нападающий Ки-Хана Ховер.

    25-летний Чемберлен не выходил на поле с 24 апреля 2018 года, когда получил травму крестообразной связки в игре против «Ромы» (5:2; первый матч полуфинала Лиги чемпионов).

    В декабре англичанин вернулся к тренировкам. По информации медицинского штаба, англичанин может полностью восстановиться к концу марта.

    Соперник команды Юргена Клоппа по 1/8 финала Лиги чемпионов — «Бавария». 19 февраля состоится матч на «Энфилде», 13 марта — на «Альянц Арене».

    • Чемберлен перешел в «Ливерпуль» в августе 2017 года.
    • «Арсенал» заработал на продаже 38 миллионов фунтов.
    • В дебютном сезоне забил за красных 5 голов и отдал 8 ассистов (46 игр).
    • Из-за травмы пропустил финал ЛЧ-2017/18 (1:3) и ЧМ-2018 (4-е место).

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    05.02.2019 21:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 9 февраля 2019, 15:17

      Хорошая новость

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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 6 февраля 2019, 16:16

      Чемберлен круто начал в Ливере, жаль что порвался. Удачи в 2019!

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