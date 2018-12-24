Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Окслэд-Чемберлен: «То чувство, когда впервые за восемь месяцев вернулся на поле»

    Нападающий «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен сообщил, что приступил к тренировкам на поле.

    Англичанин восстанавливается от тяжелой травмы. Форвард получил разрыв крестообразной связки колена в матче Лиги чемпионов против «Ромы» (2:5), который проходил 24 апреля.

    «То чувство, когда ты впервые за восемь месяцев возвращаешься на поле» – написал футболист в своем инстаграме.

    • Контракт Окслэд-Чемберлена с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.
    • Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что нападающий, скорее всего, пропустит сезон-2018/19.

    text

    Публикация от text (@alexoxchamberlain)

    Источник: Инстаграм Окслэд-Чемберлена

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    105565
    #2
    Zenit-84
    76449
    #3
    Chernyi Lis
    69512
    #4
    Андрей Ермошин
    68187
    #5
    DeMoN-FCMU
    63195
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru