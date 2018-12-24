Окслэд-Чемберлен: «То чувство, когда впервые за восемь месяцев вернулся на поле»

Нападающий «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен сообщил, что приступил к тренировкам на поле.

Англичанин восстанавливается от тяжелой травмы. Форвард получил разрыв крестообразной связки колена в матче Лиги чемпионов против «Ромы» (2:5), который проходил 24 апреля.

«То чувство, когда ты впервые за восемь месяцев возвращаешься на поле» – написал футболист в своем инстаграме.

Контракт Окслэд-Чемберлена с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что нападающий, скорее всего, пропустит сезон-2018/19.