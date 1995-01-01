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    Мбаппе, Стерлинг, Дибала и Окслэд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В список претендентов вошли форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен.

    • Мбаппе забил три мяча и сделал ассист в матче с «Брюгге».
    • Стерлинг записал в свой актив три гола, результативный пас и заработанный пенальти в игре с «Аталантой».
    • Дибала оформил дубль в поединке с «Локомотивом».
    • Окслэд-Чемберлен дважды отличился во встрече с «Генком».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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