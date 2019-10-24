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  • Мбаппе, Стерлинг, Дибала и Окслэд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

Мбаппе, Стерлинг, Дибала и Окслэд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

24 октября 2019, 08:54

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список претендентов вошли форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен.

  • Мбаппе забил три мяча и сделал ассист в матче с «Брюгге».
  • Стерлинг записал в свой актив три гола, результативный пас и заработанный пенальти в игре с «Аталантой».
  • Дибала оформил дубль в поединке с «Локомотивом».
  • Окслэд-Чемберлен дважды отличился во встрече с «Генком».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов ПСЖ Манчестер Сити Ювентус Ливерпуль Окслэд-Чемберлен Алекс Стерлинг Рахим Дибала Пауло Мбаппе Килиан
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