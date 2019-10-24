Мбаппе, Стерлинг, Дибала и Окслэд-Чемберлен претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список претендентов вошли форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслэд-Чемберлен.
- Мбаппе забил три мяча и сделал ассист в матче с «Брюгге».
- Стерлинг записал в свой актив три гола, результативный пас и заработанный пенальти в игре с «Аталантой».
- Дибала оформил дубль в поединке с «Локомотивом».
- Окслэд-Чемберлен дважды отличился во встрече с «Генком».
Источник: Официальный сайт УЕФА