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    Адриан, Вейналдум, Окслэд-Чемберлен выйдут с первых минут у «Ливерпуля»; Симеоне выпустил Триппьера, Фелиша, Косту

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».

    «Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Окслэд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.

    «Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Тейе, Сауль, Корреа, Фелиш, Коста.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на ливерпульском «Энфилд Роуд», которая начнется в 23:00 по Москве.

    Источник: Squawka News

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    11.03.2020 21:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +54

      helllacoste 53 минуты назад

      я игрок атлетико, я не хочу играть в футбол, я хочу падать

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      Рейтинг: +424

      Alejandrrro 2 часа назад

      Феликс, а не Фелиш

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