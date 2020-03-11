Адриан, Вейналдум, Окслэд-Чемберлен выйдут с первых минут у «Ливерпуля»; Симеоне выпустил Триппьера, Фелиша, Косту

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико».

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Окслэд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди, Коке, Тейе, Сауль, Корреа, Фелиш, Коста.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на ливерпульском «Энфилд Роуд», которая начнется в 23:00 по Москве.