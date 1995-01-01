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    Клопп – о новых игроках: «У нас они уже есть. Окслэд-Чемберлен и Брюстер не играли в прошлом сезоне»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о трансферах команды в межсезонье.

    «У нас они уже есть. Окслэд-Чемберлен, Брустер – они не играли в прошлом сезоне. Все молодые ребята, которые играли сегодня [в товарищеском матче] – они новые игроки для нас.

    Трансферное окно сейчас открыто, но не знаю точно, до какого числа. Когда оно закрывается? [Журналист: 8 августа]. 8 августа! Замечательная страна. Вся Европа хотела закрывать окно раньше, но единственной страной, которая это сделала, стала Англия. Так что мы закрываемся на три недели раньше остальных.

    Посмотрим, что мы сделаем. Не думаю, что это будет самое крупное трансферное окно всех времен», – сказал Клопп.

    • Окслэд-Чемберлен и Брустер большую часть прошлого сезона восстанавливались после травм.
    • В межсезонье «Ливерпуль» подписал 17-летнего защитника Сеппа ван ден Берга.

    Источник: Sky Sports

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