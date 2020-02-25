Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Натан Бэйкер - статистика

Завершил карьеру
23 апреля 1991 (35), Ворчестер
#17 | Защитник
191 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
24
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
25.02.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бристоль Сити
0 : 3
22.02.2020
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Лидс
1 : 0
15.02.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бристоль Сити
3 : 2
12.02.2020
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
1 : 3
07.02.2020
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
01.02.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Рединг
0 : 1
28.01.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Бристоль Сити
1 : 0
18.01.2020
Барнсли
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
11.01.2020
Бристоль Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бристоль Сити
0 : 2
14.12.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бристоль Сити
1 : 2
10.12.2019
Миллуолл
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Фулхэм
1 : 2
07.12.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бристоль Сити
5 : 2
30.11.2019
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
4 : 1
27.11.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
0 : 0
23.11.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Кардифф
0 : 1
10.11.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Барнсли
2 : 2
01.11.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
2 : 2
27.10.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Лутон Таун
3 : 0
19.10.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Брентфорд
1 : 1
02.10.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
3 : 3
28.09.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
60'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бристоль Сити
0 : 0
21.09.2019
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сток Сити
1 : 2
14.09.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бристоль Сити
2 : 2
31.08.2019
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
1 : 3
24.08.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
1 : 2
20.08.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
2 : 0
17.08.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
10.08.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бристоль Сити
1 : 3
04.08.2019
Лидс
Был в запасе
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+