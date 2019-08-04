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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Лидс
Бристоль Сити - Лидс: обзор матча 04 августа 2019
Бристоль Сити
04.08.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 3
Завершен
Лидс
79'
А. Вайманн
26'
П. Эрнандес
57'
П. Бэмфорд
72'
Д. Харрисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Лидс
Желтая карточка
М. Тейлор
88'
ГОЛ! 1:3!
А. Вайманн
Пас отдал
Н. Элиассон
79'
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Харрисон
57'
ГОЛ! 0:2!
П. Бэмфорд
Пас отдал
П. Эрнандес
Желтая карточка
К. Палмер
55'
54'
Желтая карточка
П. Эрнандес
48'
Желтая карточка
А. Форшоу
Желтая карточка
М. Пак
47'
26'
ГОЛ! 0:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
А. Форшоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Бристоль Сити
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
10
Томми Роуи
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Лидс
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
47
Джек Кларк
ПВ
11
Элдер Кошта
ЦФ
3-3-3
25
Бентли
26
Калас
15
Мур
32
Хант
7
Пак
8
Браунхилл
47
О'Доуда
18
Дьедиу
45
Палмер
18
Вайманн
3-1-2-2-1
1
Касилья
15
Даллас
30
Дуглас
6
Купер
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
19
Эрнандес
11
Харрисон
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Бристоль Сити
Лидс
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
10
Томми Роуи
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Бристоль Сити - Лидс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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