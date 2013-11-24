Дамир Кахриман - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Дамир
|Фамилия
|Кахриман
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|192
|Вес
|85
|Имя
|Дамир
|Фамилия
|Кахриман
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|192
|Вес
|85
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|22
|-36
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|28.04.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|90'
|23.04.2014
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|20.04.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Карпаты (Львов)
|13.04.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|28.03.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|22.03.2014
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|30.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|24.11.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Волынь (Луцк)
|09.11.2013
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|02.11.2013
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Таврия (Симферополь)
|90'
|20.10.2013
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|04.10.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|29.09.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|21.09.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|15.09.2013
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|30.08.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Металлург (Запорожье)
|25.08.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|18.08.2013
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|42'
|10.08.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|12.07.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Заря (Луганск)