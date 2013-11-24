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    Дамир Кахриман - статистика

    #13 | Вратарь
    Имя Дамир
    Фамилия Кахриман
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 мая 1985 (37 лет)
    Рост 192
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 22 -36 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Донецк)
    28.04.2014 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
    90'
    23.04.2014 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    20.04.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Карпаты (Львов)
    13.04.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
    05.04.2014 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:2 Днепр (Днепр)
    28.03.2014 Был в запасе Металлург (Запорожье) 1:0 Таврия (Симферополь)
    22.03.2014 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:0 Таврия (Симферополь)
    30.11.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    24.11.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 2:2 Волынь (Луцк)
    09.11.2013 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Таврия (Симферополь)
    02.11.2013 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Таврия (Симферополь)
    90'
    20.10.2013 1' -90' Металлург (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    04.10.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Ворскла (Полтава)
    29.09.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
    21.09.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:3 Металлист (Харьков)
    15.09.2013 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Таврия (Симферополь)
    30.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Запорожье)
    25.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Черноморец (Одесса)
    18.08.2013 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
    42'
    10.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:4 Шахтер (Донецк)
    28.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Говерла (Ужгород)
    21.07.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
    12.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Заря (Луганск)
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