Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Валентин Эйссерик - статистика

Завершил карьеру
25 марта 1992 (34)
#9 | Полузащитник
181 см
Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
31
4
7
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 1
25.05.2024
Самсунспор
66' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 37 тур
Газиантеп
3 : 1
18.05.2024
Карагюмрюк
1' - 59'
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
2 : 3
12.05.2024
Галатасарай
1' - 90'
34'
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
2 : 2
04.05.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
87'
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
4 : 1
29.04.2024
Антальяспор
1' - 88'
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 2
14.04.2024
Фенербахче
1' - 90'
11'
90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 0
03.04.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
71'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 1
15.03.2024
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Адана Демирспор
1 : 0
04.03.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
22'
Турция. Суперлига, 27 тур
Карагюмрюк
1 : 1
25.02.2024
Аланьяспор
1' - 78'
24'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
16.02.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
38'
Турция. Суперлига, 25 тур
Карагюмрюк
2 : 0
10.02.2024
Пендикспор
1' - 90'
31, 76'
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
3 : 1
02.02.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
4 : 0
28.01.2024
Ризеспор
1' - 90'
38'
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
82'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 1
20.01.2024
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
88'
90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Бешикташ
3 : 0
13.01.2024
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
4 : 1
10.01.2024
Кайсериспор
1' - 88'
41, 52'
Турция. Суперлига, 19 тур
Самсунспор
1 : 0
06.01.2024
Карагюмрюк
1' - 83'
24'
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
0 : 3
23.12.2023
Газиантеп
1' - 60'
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
1 : 0
20.12.2023
Карагюмрюк
1' - 65'
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
2 : 1
09.12.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
42'
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
2 : 1
26.11.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Карагюмрюк
3 : 0
11.11.2023
Сивасспор
1' - 84'
42'
Турция. Суперлига, 11 тур
Коньяспор
1 : 1
05.11.2023
Карагюмрюк
1' - 76'
Турция. Суперлига, 10 тур
Карагюмрюк
0 : 0
29.10.2023
Трабзонспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Карагюмрюк
2 : 0
23.10.2023
Адана Демирспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 8 тур
Аланьяспор
2 : 1
06.10.2023
Карагюмрюк
1' - 62'
Турция. Суперлига, 7 тур
Карагюмрюк
2 : 3
01.10.2023
Касымпаша
46' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Пендикспор
1 : 1
23.09.2023
Карагюмрюк
74' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+