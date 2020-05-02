Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Олександр Пищур - статистика

Завершил карьеру
26 января 1981 (45), Чернигов
#22 | Нападающий
196 см | 92 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волынь
14
0
2
4
0
Таврия
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
3 : 0
02.05.2012
Волынь
75' - 90'
80'
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Волынь
0 : 1
22.04.2012
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Карпаты
1 : 0
16.04.2012
Волынь
80' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
0 : 0
06.04.2012
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 3
30.03.2012
Волынь
87' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
1 : 2
23.03.2012
Шахтер
67' - 90'
79'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Волынь
0 : 2
10.03.2012
Черноморец
1' - 65'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Александрия
0 : 1
03.03.2012
Волынь
1' - 74'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Заря
0 : 1
04.11.2011
Таврия
81' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Таврия
0 : 0
30.10.2011
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
01.10.2011
Таврия
1' - 61'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Таврия
3 : 2
26.09.2011
Мариуполь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Днепр
2 : 1
17.09.2011
Таврия
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Таврия
1 : 2
09.09.2011
Кривбасс
69' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Арсенал
2 : 3
27.08.2011
Таврия
56' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Черноморец
0 : 0
20.08.2011
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
3 : 1
14.08.2011
Александрия
1' - 86'
6'
82'
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Мариуполь
1 : 2
05.08.2011
Волынь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Волынь
0 : 3
29.07.2011
Металлист
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Днепр
1 : 2
24.07.2011
Волынь
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Волынь
2 : 2
16.07.2011
Таврия
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Кривбасс
1 : 0
09.07.2011
Волынь
1' - 90'
77'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+