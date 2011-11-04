Олександр Пищур - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Олександр
|Фамилия
|Пищур
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чернигов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1981 (42 года)
|Рост
|196
|Вес
|92
|Имя
|Олександр
|Фамилия
|Пищур
|Команда
|Бунедкор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чернигов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1981 (42 года)
|Рост
|196
|Вес
|92
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волынь
|14
|0
|2
|4
|0
|Таврия
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2012
|75' -90'
|Арсенал (Киев)
|3:0
|Волынь (Луцк)
|80'
|22.04.2012
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Динамо (Киев)
|16.04.2012
|80' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|06.04.2012
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|30.03.2012
|87' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:3
|Волынь (Луцк)
|23.03.2012
|67' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:2
|Шахтер (Донецк)
|79'
|18.03.2012
|71' -90'
|1:0
|Волынь (Луцк)
|10.03.2012
|1' -65'
|Волынь (Луцк)
|0:2
|Черноморец (Одесса)
|03.03.2012
|1' -74'
|Александрия (Александрия)
|0:1
|Волынь (Луцк)
|04.11.2011
|81' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Таврия (Симферополь)
|30.10.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|0:0
|Динамо (Киев)
|01.10.2011
|1' -61'
|Черноморец (Одесса)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|26.09.2011
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|17.09.2011
|Был в запасе
|Днепр (Днепр)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|09.09.2011
|69' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|27.08.2011
|56' -90'
|Арсенал (Киев)
|2:3
|Таврия (Симферополь)
|20.08.2011
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|14.08.2011
|1' -86'
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Александрия (Александрия)
|6' 82'
|05.08.2011
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|29.07.2011
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|24.07.2011
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:2
|Волынь (Луцк)
|90'
|16.07.2011
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|09.07.2011
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:0
|Волынь (Луцк)
|77'