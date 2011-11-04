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    Олександр Пищур - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Олександр
    Фамилия Пищур
    Команда Бунедкор
    Состав Основной
    Родной город Чернигов
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 января 1981 (42 года)
    Рост 196
    Вес 92
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волынь 14 0 2 4 0
    Таврия 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2012 75' -90' Арсенал (Киев) 3:0 Волынь (Луцк)
    80'
    22.04.2012 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:1 Динамо (Киев)
    16.04.2012 80' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Волынь (Луцк)
    06.04.2012 Был в запасе Волынь (Луцк) 0:0 Ворскла (Полтава)
    30.03.2012 87' -90' Металлург (Донецк) 0:3 Волынь (Луцк)
    23.03.2012 67' -90' Волынь (Луцк) 1:2 Шахтер (Донецк)
    79'
    18.03.2012 71' -90' 1:0 Волынь (Луцк)
    10.03.2012 1' -65' Волынь (Луцк) 0:2 Черноморец (Одесса)
    03.03.2012 1' -74' Александрия (Александрия) 0:1 Волынь (Луцк)
    04.11.2011 81' -90' Заря (Луганск) 0:1 Таврия (Симферополь)
    30.10.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 0:0 Динамо (Киев)
    01.10.2011 1' -61' Черноморец (Одесса) 1:0 Таврия (Симферополь)
    26.09.2011 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:2 Мариуполь (Мариуполь)
    17.09.2011 Был в запасе Днепр (Днепр) 2:1 Таврия (Симферополь)
    09.09.2011 69' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    27.08.2011 56' -90' Арсенал (Киев) 2:3 Таврия (Симферополь)
    20.08.2011 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Волынь (Луцк)
    14.08.2011 1' -86' Волынь (Луцк) 3:1 Александрия (Александрия)
    6' 82'
    05.08.2011 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Волынь (Луцк)
    29.07.2011 1' -90' Волынь (Луцк) 0:3 Металлист (Харьков)
    24.07.2011 1' -90' Днепр (Днепр) 1:2 Волынь (Луцк)
    90'
    16.07.2011 1' -90' Волынь (Луцк) 2:2 Таврия (Симферополь)
    09.07.2011 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 1:0 Волынь (Луцк)
    77'
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