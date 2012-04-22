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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Динамо К
Волынь - Динамо К: обзор матча 22 апреля 2012
Волынь
22.04.2012, воскресенье, 18:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Динамо К
45+3'
А. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Динамо К
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
А. Алиев
Замена
Е. Павлов
️️️️
Р. Лопес
Замена
Шумахер
️️️️
С. Изворану
Желтая карточка
С. Изворану
Замена
О. Герасимюк
️️️️
А. Насонов
Замена
К. Корреа
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
Р. Лопес
Замена
М. Коваль
️️️️
А. Шовковский
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Шевченко
Пас отдал
А. Ярмоленко
+2
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Л. Алмейда
Желтая карточка
М. Нинкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
4
Ванче Шиков
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
5
Рамон Лопес
ЛП
31
Душан Савич
ЦП
24
Силвиу Изворану
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
5
Огнен Вукоевич
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
7
Шумахер
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
77
Карлос Корреа
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-5-1
16
Шелихов
4
Шиков
18
Прындета
30
Симинин
28
Леандро
5
Лопес
31
Савич
24
Изворану
11
Шарпар
23
Насонов
5
Майкон
4-2-1-3
1
Шовковский
21
Данило Силва
3
Бетао
44
Алмейда
3
Попов
7
Ярмоленко
36
Нинкович
88
Алиев
7
Шевченко
12
Идейе
5
Вукоевич
23
Насонов
7
Герасимюк
7
Герасимюк
23
Насонов
5
Лопес
18
Павлов
18
Павлов
5
Лопес
24
Изворану
7
Шумахер
7
Шумахер
24
Изворану
1
Шовковский
35
Коваль
35
Коваль
1
Шовковский
88
Алиев
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
88
Алиев
12
Идейе
77
Корреа
77
Корреа
12
Идейе
Остались в запасе
Волынь
Динамо К
42
Виталий Недилько
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
52
Ян Масло
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
Остались в запасе
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
11
Артем Кравец
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Волынь - Динамо К
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
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