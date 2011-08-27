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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Таврия
Арсенал - Таврия: обзор матча 27 августа 2011
Арсенал
27.08.2011, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Таврия
76'
А. Ковпак
90+2'
И. Мазилу (П)
36'
С. Симоненко (АГ)
47'
С. Назаренко
89'
В. Гигиадзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Таврия
ГОЛ с пенальти! 2:3!
И. Мазилу
+2
+1
Желтая карточка
В. Гигиадзе
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Гигиадзе
Красная карточка
А. Хомин
Желтая карточка
И. Граф
Желтая карточка
А. Грицай
ГОЛ! 1:2!
А. Ковпак
Пас отдал
С. Миколюнас
Замена
И. Граф
️️️️
Ж. Любенович
Замена
В. Гигиадзе
️️️️
М. Фещук
Замена
И. Мазилу
️️️️
Г. Флореску
Желтая карточка
Д. Кахриман
Замена
О. Пищур
️️️️
А. Шиндер
Желтая карточка
А. Шиндер
Замена
М. Шацких
️️️️
А. Кобахидзе
Желтая карточка
С. Миколюнас
ГОЛ! 0:2!
С. Назаренко
Замена
Б. Шершун
️️️️
Ф. Шоава
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Симоненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
5
Георге Флореску
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Таврия
13
Дамир Кахриман
ВР
5
Слободан Маркович
ЦЗ
6
Саша Джуричич
ЦЗ
22
Желько Любенович
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
29
Марин Любичич
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
7
Антон Шиндер
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Таврия
16
Сергей Ситало
ВР
55
Иван Граф
ЦЗ
22
Олександр Пищур
ЦП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
4-5-1
12
Боровик
44
Симоненко
14
Полевой
6
Шоава
13
Миколюнас
90
Богданов
5
Флореску
35
Грицай
4
Хомин
30
Кобахидзе
39
Ковпак
2-5-1-2
13
Кахриман
5
Маркович
6
Джуричич
30
Гуменюк
2
Галюза
9
Назаренко
29
Любичич
25
Калиниченко
22
Любенович
10
Фещук
7
Шиндер
6
Шоава
23
Шершун
23
Шершун
6
Шоава
30
Кобахидзе
16
Шацких
16
Шацких
30
Кобахидзе
5
Флореску
7
Мазилу
7
Мазилу
5
Флореску
22
Любенович
55
Граф
55
Граф
22
Любенович
7
Шиндер
22
Пищур
22
Пищур
7
Шиндер
10
Фещук
20
Гигиадзе
20
Гигиадзе
10
Фещук
Остались в запасе
Арсенал
Таврия
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Сергей Ситало
ВР
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Артем Старгородский
ЦП
Остались в запасе
16
Сергей Ситало
ВР
Статистика матча Арсенал - Таврия
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
имени Банникова
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