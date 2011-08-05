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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Волынь
Мариуполь - Волынь: обзор матча 05 августа 2011
Мариуполь
05.08.2011, пятница, 22:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Волынь
73'
Р. Фомин
39'
Майкон
44'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Волынь
+1
Вторая желтая
Е. Пичкур
Желтая карточка
Р. Фомин
Замена
А. Гринченко
️️️️
Я. Кинаш
Замена
Ф. Будковский
️️️️
А. Пуканыч
ГОЛ! 1:2!
Р. Фомин
Замена
О. Герасимюк
️️️️
А. Бабырь
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Полянский
Желтая карточка
Е. Пичкур
ГОЛ! 0:2!
Майкон
ГОЛ! 0:1!
Майкон
Желтая карточка
Я. Масло
Замена
Е. Пичкур
️️️️
С. Годвин
Желтая карточка
С. Годвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Яремченко
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
28
Леандро
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
29
Ярослав Кинаш
ОП
7
Самсон Годвин
ОП
22
Олександр Пищур
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
5
Майкон
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Мариуполь
19
Виталий Федотов
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Волынь
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
77
Евгений Пичкур
ЛП
7
Олег Герасимюк
ЦП
3-3-3-1
23
Бажан
13
Яворский
91
Бутко
2
Полянский
5
Путивцев
4
Чайковский
55
Ковалев
9
Кожанов
27
Пуканыч
99
Ярошенко
19
Фомин
4-2-2-2
42
Недилько
52
Масло
4
Шиков
30
Симинин
28
Леандро
29
Кинаш
7
Годвин
22
Пищур
11
Шарпар
10
Бабырь
5
Майкон
2
Полянский
19
Федотов
19
Федотов
2
Полянский
27
Пуканыч
28
Будковский
28
Будковский
27
Пуканыч
29
Кинаш
29
Гринченко
29
Гринченко
29
Кинаш
7
Годвин
77
Пичкур
77
Пичкур
7
Годвин
10
Бабырь
7
Герасимюк
7
Герасимюк
10
Бабырь
Остались в запасе
Мариуполь
Волынь
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Валерий Яремченко
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Мариуполь - Волынь
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
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Мариуполь
Волынь
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«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
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Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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