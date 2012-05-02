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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Волынь
Арсенал - Волынь: обзор матча 02 мая 2012
Арсенал
02.05.2012, среда, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Волынь
63'
В. Гоменюк
67'
А. Кобахидзе
79'
В. Аржанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Волынь
Замена
О. Шандрук
️️️️
В. Шиков
Желтая карточка
О. Пищур
ГОЛ! 3:0!
В. Аржанов
Пас отдал
В. Гоменюк
Замена
О. Пищур
️️️️
Шумахер
Замена
В. Аржанов
️️️️
Г. Флореску
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Савич
ГОЛ! 2:0!
А. Кобахидзе
Пас отдал
А. Ковпак
ГОЛ! 1:0!
В. Гоменюк
Пас отдал
С. Миколюнас
Замена
А. Ковпак
️️️️
Леандро
Замена
В. Гоменюк
️️️️
И. Мазилу
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
С. Симинин
Желтая карточка
И. Мазилу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
12
Евгений Боровик
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
20
Майкл Одибе
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
31
Леандро
ПП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Волынь
16
Денис Шелихов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
4
Ванче Шиков
ЦЗ
52
Ян Масло
ЛП
88
Игорь Скоба
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
31
Душан Савич
АП
7
Шумахер
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
25
Александр Максимов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
40
Доминик Адийя
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
15
Олег Шандрук
ЦЗ
28
Леандро
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
22
Олександр Пищур
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
4-5-1
12
Боровик
44
Симоненко
14
Полевой
20
Одибе
13
Миколюнас
5
Флореску
90
Богданов
16
Шацких
30
Кобахидзе
31
Леандро
7
Мазилу
4-3-1-2
16
Шелихов
30
Симинин
18
Прындета
4
Шиков
84
Романчук
88
Скоба
7
Герасимюк
52
Масло
31
Савич
5
Майкон
7
Шумахер
5
Флореску
17
Аржанов
17
Аржанов
5
Флореску
7
Мазилу
8
Гоменюк
8
Гоменюк
7
Мазилу
31
Леандро
39
Ковпак
39
Ковпак
31
Леандро
4
Шиков
15
Шандрук
15
Шандрук
4
Шиков
7
Шумахер
22
Пищур
22
Пищур
7
Шумахер
31
Савич
18
Павлов
18
Павлов
31
Савич
Остались в запасе
Арсенал
Волынь
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
42
Виталий Недилько
ВР
28
Леандро
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Остались в запасе
23
Сергей Погорелый
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
25
Александр Максимов
ЦП
40
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
42
Виталий Недилько
ВР
28
Леандро
ЦЗ
23
Александр Насонов
ЛП
35
Саша Стевич
ОП
Главный тренер
Анатолий Демьяненко
Статистика матча Арсенал - Волынь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
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