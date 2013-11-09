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    Сотириос Балафас - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Сотириос
    Фамилия Балафас
    Команда Верия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 августа 1986 (36 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 20 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.04.2014 1' -90' Заря (Луганск) 1:0 Говерла (Ужгород)
    87'
    24.04.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:2 Днепр (Днепр)
    19.04.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Мариуполь (Мариуполь)
    16.04.2014 1' -61' Металлург (Запорожье) 0:1 Говерла (Ужгород)
    05.04.2014 82' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Металлург (Донецк)
    29.03.2014 1' -71' Ворскла (Полтава) 3:1 Говерла (Ужгород)
    23.03.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:0 Карпаты (Львов)
    30.11.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    24.11.2013 Был в запасе Динамо (Киев) 3:0 Говерла (Ужгород)
    09.11.2013 1' -77' Говерла (Ужгород) 0:2 Шахтер (Донецк)
    50'
    27.10.2013 1' -53' Черноморец (Одесса) 2:1 Говерла (Ужгород)
    18.10.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 0:1 Говерла (Ужгород)
    57'
    05.10.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Заря (Луганск)
    29.09.2013 73' -90' Мариуполь (Мариуполь) 0:1 Говерла (Ужгород)
    21.09.2013 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:0 Арсенал (Киев)
    15.09.2013 46' -90' Металлург (Донецк) 4:2 Говерла (Ужгород)
    31.08.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Ворскла (Полтава)
    25.08.2013 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:0 Говерла (Ужгород)
    17.08.2013 1' -59' Говерла (Ужгород) 0:2 Металлист (Харьков)
    11.08.2013 45' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Говерла (Ужгород)
    03.08.2013 1' -64' Говерла (Ужгород) 1:1 Металлург (Запорожье)
    28.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Говерла (Ужгород)
    84'
    20.07.2013 1' -46' Говерла (Ужгород) 1:2 Динамо (Киев)
    14.07.2013 1' -75' Шахтер (Донецк) 2:0 Говерла (Ужгород)
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