Сотириос Балафас - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Сотириос
|Фамилия
|Балафас
|Команда
|Верия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Сотириос
|Фамилия
|Балафас
|Команда
|Верия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 августа 1986 (36 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|20
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2014
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|87'
|24.04.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Днепр (Днепр)
|19.04.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|16.04.2014
|1' -61'
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|05.04.2014
|82' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Металлург (Донецк)
|29.03.2014
|1' -71'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Говерла (Ужгород)
|23.03.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|30.11.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|3:0
|Говерла (Ужгород)
|09.11.2013
|1' -77'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Шахтер (Донецк)
|50'
|27.10.2013
|1' -53'
|Черноморец (Одесса)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|18.10.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|57'
|05.10.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Заря (Луганск)
|29.09.2013
|73' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:0
|Арсенал (Киев)
|15.09.2013
|46' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|31.08.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Ворскла (Полтава)
|25.08.2013
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|17.08.2013
|1' -59'
|Говерла (Ужгород)
|0:2
|Металлист (Харьков)
|11.08.2013
|45' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|03.08.2013
|1' -64'
|Говерла (Ужгород)
|1:1
|Металлург (Запорожье)
|28.07.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|84'
|20.07.2013
|1' -46'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Динамо (Киев)
|14.07.2013
|1' -75'
|Шахтер (Донецк)
|2:0
|Говерла (Ужгород)