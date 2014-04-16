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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Говерла
Металлург - Говерла: обзор матча 16 апреля 2014
Металлург
16.04.2014, среда, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Говерла
59'
М. Шацких
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Говерла
90'
Замена
К. Орош
️️️️
Р. Кочиш
84'
Замена
Н. Вечурко
️️️️
М. Фещук
Замена
Ю. Штурко
️️️️
В. Гавриш
75'
Желтая карточка
М. Йокич
71'
61'
Замена
В. Арзе
️️️️
С. Балафас
59'
ГОЛ! 0:1!
М. Шацких
Пас отдал
Р. Кочиш
Замена
Н. Татарков
️️️️
Д. Юсов
55'
42'
Желтая карточка
Р. Кочиш
19'
Желтая карточка
В. Лисицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
74
Саша Балич
ЛЗ
5
Андрей Нестеров
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
77
Сержио
ЛП
55
Милош Йокич
ОП
14
Виталий Гавриш
ОП
9
Сергей Рудыка
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
20
Иван Матяж
ЦП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Говерла
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
88
Висенте Арзе
ЦП
18
Николай Вечурко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
4-2-1-3
1
Старцев
74
Балич
5
Нестеров
13
Коротецкий
22
Сахневич
55
Йокич
14
Гавриш
77
Сержио
28
Юсов
80
Приёмов
9
Рудыка
4-5-1
1
Надь
22
Лисицкий
33
Акакпо
25
Балафас
8
Люлька
11
Шарпар
4
Хомин
29
Буяльский
30
Кочиш
16
Шацких
10
Фещук
28
Юсов
11
Татарков
11
Татарков
28
Юсов
14
Гавриш
21
Штурко
21
Штурко
14
Гавриш
25
Балафас
88
Арзе
88
Арзе
25
Балафас
10
Фещук
18
Вечурко
18
Вечурко
10
Фещук
30
Кочиш
15
Орош
15
Орош
30
Кочиш
Остались в запасе
Металлург
Говерла
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
12
Евгений Боровик
ВР
20
Иван Матяж
ЦП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Остались в запасе
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
12
Евгений Боровик
ВР
20
Иван Матяж
ЦП
14
Андрей Шевчук
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Металлург - Говерла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Скрипак
(Киев)
Стадион:
Славутич-Арена
Новости команд
Все
Металлург
Говерла
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Грозный может возглавить «Легию»
2016.09.20 16:08
Ягодинскис не подошел «Крыльям Советов»
2016.09.14 14:32
1
«Металлист» и «Говерлу» исключили из УПЛ
2016.06.08 09:58
10
УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты
2016.05.15 21:21
2
Грозный госпитализирован в перерыве матча «Говерла» – «Волынь» из-за проблем с сердцем
2016.05.14 17:21
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