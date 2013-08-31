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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Ворскла
Говерла - Ворскла: обзор матча 31 августа 2013
Говерла
31.08.2013, суббота, 17:30
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
55'
Х. Иканде
22'
А. Громов
26'
А. Янузи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Ворскла
90'
+4
Желтая карточка
Д. Непогодов
86'
Замена
А. Скляр
️️️️
О. Мищенко
74'
Желтая карточка
С. Силюк
73'
Желтая карточка
О. Мищенко
69'
Замена
С. Силюк
️️️️
А. Громов
64'
Желтая карточка
В. Сапай
61'
Замена
П. Лагос
️️️️
И. Пердута
ГОЛ! 1:2!
Х. Иканде
Пас отдал
В. Балашов
55'
47'
Желтая карточка
А. Янузи
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
А. Бабырь
46'
Замена
В. Балашов
️️️️
А. Пуканыч
46'
Замена
А. Лазевски
️️️️
Д. Цурри
41'
Желтая карточка
Д. Цурри
38'
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Янузи
Пас отдал
В. Сапай
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Громов
Пас отдал
А. Янузи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
15
Дмитрий Трухин
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
70
Хармони Иканде
ЦФ
10
Алексей Бабырь
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
3-2-2-3
1
Надь
8
Люлька
22
Лисицкий
25
Балафас
6
Цурри
15
Орош
15
Трухин
27
Пуканыч
7
Лысенко
10
Бабырь
70
Иканде
4-4-2
1
Непогодов
78
Курилов
17
Чеснаков
4
Даллку
23
Сапай
82
Ребенок
99
Мищенко
44
Пердута
69
Дедечко
9
Янузи
28
Громов
6
Цурри
21
Лазевски
21
Лазевски
6
Цурри
10
Бабырь
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
10
Бабырь
27
Пуканыч
27
Балашов
27
Балашов
27
Пуканыч
44
Пердута
33
Лагос
33
Лагос
44
Пердута
99
Мищенко
6
Скляр
6
Скляр
99
Мищенко
28
Громов
5
Силюк
5
Силюк
28
Громов
Остались в запасе
Говерла
Ворскла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
22
Дмитрий Бабенко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
10
Йован Маркоски
АП
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Говерла - Ворскла
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Головков
(Северодонецк)
Стадион:
Авангард
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