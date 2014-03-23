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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Карпаты
Говерла - Карпаты: обзор матча 23 марта 2014
Говерла
23.03.2014, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Карпаты
20'
Р. Кочиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Карпаты
90'
+4
Желтая карточка
О. Голодюк
Замена
А. Дандя
️️️️
М. Никулае
90'
+3
75'
Замена
В. Страшкевич
️️️️
С. Зенев
Желтая карточка
С. Люлька
73'
Замена
Н. Вечурко
️️️️
Р. Кочиш
72'
64'
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
А. Гладкий
Замена
О. Герасимюк
️️️️
Д. Трухин
64'
58'
Замена
Д. Лепа
️️️️
В. Федорчук
Желтая карточка
А. Хомин
52'
51'
Желтая карточка
П. Пашаев
49'
Желтая карточка
В. Федорчук
ГОЛ! 1:0!
Р. Кочиш
Пас отдал
М. Фещук
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
30
Рэзван Кочиш
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
30
Мариус Никулае
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
20
Муртаз Даушвили
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Говерла
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
18
Николай Вечурко
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
4-4-2
1
Надь
8
Люлька
22
Лисицкий
33
Акакпо
25
Балафас
30
Кочиш
11
Шарпар
15
Трухин
4
Хомин
10
Фещук
30
Никулае
3-1-3-3
31
Ильющенков
20
Пашаев
6
Балажиц
32
Пластун
9
Мартынюк
5
Федорчук
20
Даушвили
32
Голодюк
20
Гладкий
21
Бартулович
20
Зенев
30
Кочиш
18
Вечурко
18
Вечурко
30
Кочиш
30
Никулае
30
Дандя
30
Дандя
30
Никулае
15
Трухин
7
Герасимюк
7
Герасимюк
15
Трухин
20
Гладкий
77
Бохашвили
77
Бохашвили
20
Гладкий
20
Зенев
27
Страшкевич
27
Страшкевич
20
Зенев
5
Федорчук
11
Лепа
11
Лепа
5
Федорчук
Остались в запасе
Говерла
Карпаты
16
Алексей Шевченко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
16
Максим Шацких
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
7
Руслан Степанюк
ОП
16
Максим Шацких
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Остались в запасе
23
Роман Мисак
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Говерла - Карпаты
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
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