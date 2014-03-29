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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Говерла
Ворскла - Говерла: обзор матча 29 марта 2014
Ворскла
29.03.2014, суббота, 19:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Говерла
34'
С. Турсунов
60'
О. Мищенко
73'
О. Мищенко
48'
В. Буяльский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Говерла
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
А. Громов
88'
87'
Замена
О. Герасимюк
️️️️
В. Буяльский
Замена
Й. Маркоски
️️️️
С. Турсунов
85'
80'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
М. Никулае
Замена
А. Янузи
️️️️
О. Мищенко
76'
ГОЛ! 3:1!
О. Мищенко
73'
71'
Замена
М. Шацких
️️️️
С. Балафас
Желтая карточка
О. Мищенко
61'
ГОЛ! 2:1!
О. Мищенко
60'
48'
ГОЛ! 1:1!
В. Буяльский
41'
Желтая карточка
М. Никулае
Желтая карточка
Е. Ткачук
41'
ГОЛ! 1:0!
С. Турсунов
34'
2'
Желтая карточка
Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
28
Артем Громов
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
8
Уоллес
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
30
Мариус Никулае
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Говерла
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
4-3-1-2
1
Непогодов
23
Сапай
17
Чеснаков
4
Даллку
3
Ткачук
69
Дедечко
44
Пердута
99
Мищенко
17
Турсунов
18
Яхович
28
Громов
3-2-3-2
1
Надь
25
Балафас
33
Акакпо
22
Лисицкий
8
Уоллес
8
Люлька
11
Шарпар
30
Кочиш
29
Буяльский
10
Фещук
30
Никулае
17
Турсунов
10
Маркоски
10
Маркоски
17
Турсунов
28
Громов
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
28
Громов
99
Мищенко
9
Янузи
9
Янузи
99
Мищенко
30
Никулае
7
Степанюк
7
Степанюк
30
Никулае
29
Буяльский
7
Герасимюк
7
Герасимюк
29
Буяльский
25
Балафас
16
Шацких
16
Шацких
25
Балафас
Остались в запасе
Ворскла
Говерла
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Ворскла - Говерла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Кутаков
(Бровары, Киевская область)
Стадион:
Ворскла
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