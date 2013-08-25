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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Говерла
Карпаты - Говерла: обзор матча 25 августа 2013
Карпаты
25.08.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
57'
С. Зенев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Говерла
Желтая карточка
В. Костевич
81'
Замена
Д. Мирошниченко
️️️️
С. Зенев
80'
74'
Замена
В. Балашов
️️️️
Д. Цурри
Замена
С. Годвин
️️️️
А. Гладкий
71'
ГОЛ! 1:0!
С. Зенев
Пас отдал
А. Гладкий
57'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
В. Страшкевич
53'
46'
Замена
М. Кополовец
️️️️
Х. Иканде
Желтая карточка
О. Голодюк
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
21
Александар Лазевски
ЛЗ
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
8
Сергей Люлька
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Мирко Райчевич
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
70
Хармони Иканде
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Карпаты
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
Говерла
67
Андрей Бендер
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
3
Эдуард Сербул
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
27
Виталий Балашов
АП
4-4-2
1
Пидкивка
21
Костевич
32
Пластун
6
Балажиц
20
Пашаев
5
Федорчук
32
Голодюк
27
Страшкевич
19
Тищенко
20
Гладкий
20
Зенев
3-3-2-2
22
Бабенко
21
Лазевски
6
Цурри
22
Лисицкий
15
Орош
6
Ле Таллек
8
Люлька
7
Райчевич
15
Трухин
7
Лысенко
70
Иканде
20
Зенев
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
20
Зенев
20
Гладкий
7
Годвин
7
Годвин
20
Гладкий
27
Страшкевич
9
Мартынюк
9
Мартынюк
27
Страшкевич
70
Иканде
18
Кополовец
18
Кополовец
70
Иканде
6
Цурри
27
Балашов
27
Балашов
6
Цурри
Остались в запасе
Карпаты
Говерла
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
67
Андрей Бендер
ВР
3
Эдуард Сербул
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
Остались в запасе
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
36
Владимир Гудыма
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
Остались в запасе
67
Андрей Бендер
ВР
3
Эдуард Сербул
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Карпаты - Говерла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Украина
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