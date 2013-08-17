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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Металлист
Говерла - Металлист: обзор матча 17 августа 2013
Говерла
17.08.2013, суббота, 22:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Металлист
45+2'
Х. Соса
61'
С. Бланко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Металлист
Замена
В. Микуляк
️️️️
Х. Иканде
90'
89'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
М. Девич
86'
Замена
А. Березовчук
️️️️
Р. Моледо
69'
Замена
К. Вильягра
️️️️
А. Гомес
61'
ГОЛ! 0:2!
С. Бланко
Пас отдал
М. Девич
Замена
М. Кополовец
️️️️
В. Лысенко
59'
Замена
В. Балашов
️️️️
С. Балафас
59'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Пас отдал
С. Бланко
Желтая карточка
Х. Иканде
45'
+1
42'
Желтая карточка
Р. Моледо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
21
Александар Лазевски
ЛЗ
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
70
Хармони Иканде
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Говерла
33
Александр Чурилов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
3
Эдуард Сербул
ЦЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
7
Мирко Райчевич
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Металлист
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
3-3-1-2
1
Надь
21
Лазевски
25
Балафас
22
Лисицкий
6
Цурри
6
Ле Таллек
15
Орош
15
Трухин
7
Лысенко
70
Иканде
4-1-3-2
81
Дишленкович
19
Ксенз
4
Моледо
18
Гуйе
6
Азеведо
7
Соуза
32
Красноперов
29
Бланко
7
Соса
10
Гомес
32
Девич
7
Лысенко
18
Кополовец
18
Кополовец
7
Лысенко
25
Балафас
27
Балашов
27
Балашов
25
Балафас
70
Иканде
13
Микуляк
13
Микуляк
70
Иканде
4
Моледо
4
Березовчук
4
Березовчук
4
Моледо
10
Гомес
3
Вильягра
3
Вильягра
10
Гомес
32
Девич
9
Кристальдо
9
Кристальдо
32
Девич
Остались в запасе
Говерла
Металлист
3
Эдуард Сербул
ЦЗ
33
Александр Чурилов
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
55
Александр Нойок
ОП
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Остались в запасе
3
Эдуард Сербул
ЦЗ
33
Александр Чурилов
ВР
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
Остались в запасе
55
Александр Нойок
ОП
99
Игорь Шуховцев
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
5
Олег Шелаев
ОП
Статистика матча Говерла - Металлист
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Вакс
(Симферополь)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Говерла
Металлист
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Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
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Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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