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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Говерла - Мариуполь
Говерла - Мариуполь: обзор матча 19 апреля 2014
Говерла
19.04.2014, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Мариуполь
90+3'
Д. Трухин
65'
А. Тотовицкий
68'
И. Ордец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Говерла - Мариуполь
ГОЛ! 1:2!
Д. Трухин
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Путивцев
️️️️
И. Цюпа
87'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Д. Таргамадзе
Замена
А. Дандя
️️️️
К. Орош
85'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
М. Фещук
75'
68'
ГОЛ! 0:2!
И. Ордец
66'
Замена
А. Мандзюк
️️️️
А. Тотовицкий
65'
ГОЛ! 0:1!
А. Тотовицкий
Замена
Д. Трухин
️️️️
М. Никулае
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Говерла
1
Александр Надь
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
30
Мариус Никулае
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Говерла
16
Алексей Шевченко
ВР
8
Уоллес
ЦЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
88
Висенте Арзе
ЦП
18
Николай Вечурко
ЦП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
16
Александр Мандзюк
ЦФ
4-4-2
1
Надь
8
Люлька
33
Акакпо
25
Балафас
15
Орош
16
Шацких
4
Хомин
11
Шарпар
29
Буяльский
10
Фещук
30
Никулае
4-3-2-1
1
Гальчук
91
Бутко
18
Ордец
32
Ищенко
93
Цюпа
6
Довгий
24
Гречишкин
99
Таргамадзе
11
Чурко
5
Тотовицкий
10
Кулач
15
Орош
30
Дандя
30
Дандя
15
Орош
10
Фещук
7
Степанюк
7
Степанюк
10
Фещук
30
Никулае
15
Трухин
15
Трухин
30
Никулае
99
Таргамадзе
15
Мишнев
15
Мишнев
99
Таргамадзе
93
Цюпа
5
Путивцев
5
Путивцев
93
Цюпа
5
Тотовицкий
16
Мандзюк
16
Мандзюк
5
Тотовицкий
Остались в запасе
Говерла
Мариуполь
88
Висенте Арзе
ЦП
18
Николай Вечурко
ЦП
8
Уоллес
ЦЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
88
Висенте Арзе
ЦП
18
Николай Вечурко
ЦП
8
Уоллес
ЦЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
Остались в запасе
87
Ярослав Хоменко
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Говерла - Мариуполь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
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2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
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Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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2021.12.17 09:53
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