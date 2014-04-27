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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Говерла
Заря - Говерла: обзор матча 27 апреля 2014
Заря
27.04.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
84'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Говерла
Желтая карточка
Ф. Будковский
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
М. Фещук
90'
Замена
М. Фещук
️️️️
Р. Степанюк
Желтая карточка
Я. Боли
89'
88'
Замена
Н. Вечурко
️️️️
С. Акакпо
87'
Желтая карточка
С. Балафас
ГОЛ! 1:0!
Р. Малиновский
84'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
Г. Ярмаш
69'
Желтая карточка
А. Грицай
59'
Замена
И. Петряк
️️️️
Ж. Любенович
53'
Желтая карточка
В. Вернидуб
47'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Т. Шунич
46'
6'
Желтая карточка
С. Акакпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
44
Тони Шунич
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
10
Янник Боли
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Говерла
22
Дмитрий Бабенко
ВР
8
Сергей Люлька
ЛЗ
8
Уоллес
ЦЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
33
Серж Акакпо
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
30
Мариус Никулае
ЦФ
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Говерла
1
Александр Надь
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
88
Висенте Арзе
ЦП
18
Николай Вечурко
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Максим Фещук
ЦФ
4-3-1-2
30
Шевченко
44
Шунич
15
Вернидуб
29
Белый
16
Ярмаш
22
Любенович
6
Каменюка
35
Грицай
10
Хомченовский
99
Данило
10
Боли
3-4-2-1
22
Бабенко
30
Дандя
33
Акакпо
25
Балафас
8
Уоллес
7
Степанюк
6
Ле Таллек
8
Люлька
15
Трухин
30
Кочиш
30
Никулае
22
Любенович
7
Петряк
7
Петряк
22
Любенович
44
Шунич
17
Малиновский
17
Малиновский
44
Шунич
16
Ярмаш
28
Будковский
28
Будковский
16
Ярмаш
33
Акакпо
18
Вечурко
18
Вечурко
33
Акакпо
7
Степанюк
10
Фещук
10
Фещук
7
Степанюк
Остались в запасе
Заря
Говерла
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
17
Максим Малышев
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
88
Висенте Арзе
ЦП
1
Александр Надь
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Остались в запасе
1
Кршеван Сантини
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
17
Максим Малышев
ОП
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
88
Висенте Арзе
ЦП
1
Александр Надь
ВР
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
7
Мирко Райчевич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Говерла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Авангард
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