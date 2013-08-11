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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Говерла
Днепр - Говерла: обзор матча 11 августа 2013
Днепр
11.08.2013, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Говерла
45'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Говерла
Замена
Е. Шахов
️️️️
Е. Коноплянка
89'
81'
Желтая карточка
С. Люлька
76'
Замена
В. Балашов
️️️️
Д. Цурри
Замена
Матеус
️️️️
Е. Селезнев
61'
Замена
Р. Зозуля
️️️️
Н. Калинич
56'
54'
Замена
М. Кополовец
️️️️
В. Буяльский
45'
+2
Замена
С. Балафас
️️️️
М. Райчевич
45'
+1
Желтая карточка
А. Надь
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
Жулиано
45'
Желтая карточка
О. Мазух
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
71
Денис Бойко
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
20
Жулиано
АП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Говерла
1
Александр Надь
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
8
Сергей Люлька
ЛЗ
30
Алехандру Дандя
ЦЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
15
Дмитрий Трухин
ЦП
7
Мирко Райчевич
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
99
Матеус
ЦФ
Говерла
33
Александр Чурилов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
25
Сотириос Балафас
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
77
Евгений Морозенко
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
4-2-2-2
71
Бойко
23
Стринич
3
Мазух
14
Чеберячко
5
Мандзюк
23
Канкава
29
Ротань
22
Коноплянка
20
Жулиано
9
Калинич
11
Селезнев
3-3-3-1
1
Надь
6
Цурри
30
Дандя
22
Лисицкий
15
Орош
6
Ле Таллек
8
Люлька
15
Трухин
7
Райчевич
29
Буяльский
7
Лысенко
22
Коноплянка
28
Шахов
28
Шахов
22
Коноплянка
9
Калинич
10
Зозуля
10
Зозуля
9
Калинич
11
Селезнев
99
Матеус
99
Матеус
11
Селезнев
29
Буяльский
18
Кополовец
18
Кополовец
29
Буяльский
7
Райчевич
25
Балафас
25
Балафас
7
Райчевич
6
Цурри
27
Балашов
27
Балашов
6
Цурри
Остались в запасе
Днепр
Говерла
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Главный тренер
Хуанде Рамос
77
Евгений Морозенко
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
44
Артем Федецкий
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
Остались в запасе
77
Евгений Морозенко
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
13
Владислав Микуляк
ЛВ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Днепр - Говерла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
1 : 4
14.05.2016
Волынь
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Александрия
2 : 0
07.05.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Говерла
0 : 4
30.04.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Карпаты
3 : 0
23.04.2016
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Говерла
0 : 2
16.04.2016
Динамо К
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
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Днепр
Говерла
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2017.06.19 06:34
6
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
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2017.07.15 07:06
1
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2017.06.19 06:34
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