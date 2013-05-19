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Анжело
Статистика
Анжело - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1981 (45), Салвадор
#6 | Защитник
174 см | 69 кг
Бразилия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
21
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Наполи
2 : 1
12.05.2013
Сиена
65' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0 : 1
08.05.2013
Фиорентина
1' - 81'
Италия. Серия А, 35 тур
Катания
3 : 0
05.05.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4 : 0
28.04.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
0 : 1
21.04.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сиена
0 : 0
07.04.2013
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 2
30.03.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сиена
0 : 0
17.03.2013
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Палермо
1 : 2
10.03.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0 : 2
03.03.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2013
Сиена
1' - 62'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
3 : 1
03.02.2013
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 0
27.01.2013
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
1 : 0
20.01.2013
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4 : 1
16.12.2012
Сиена
1' - 19'
Италия. Серия А, 13 тур
Сиена
1 : 0
18.11.2012
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 0
11.11.2012
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сиена
1 : 0
04.11.2012
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
4 : 2
31.10.2012
Сиена
1' - 68'
Италия. Серия А, 9 тур
Сиена
0 : 0
27.10.2012
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
2 : 1
30.09.2012
Сиена
1' - 46'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
2 : 2
16.09.2012
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Сампдория
2 : 1
02.09.2012
Сиена
Был в запасе
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