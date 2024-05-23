Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Барт Вриндс - статистика

Аделаида Юнайтед
9 мая 1991 (35)
#3 | Защитник
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
28
2
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Утрехт
3 : 1
23.05.2024
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 1
19.05.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Утрехт
0 : 1
12.05.2024
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
ПСВ
4 : 2
05.05.2024
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Спарта
1 : 0
28.04.2024
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Алмере Сити
2 : 3
13.04.2024
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Спарта
1 : 2
06.04.2024
Хераклес
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Витесс
1 : 4
02.04.2024
Спарта
1' - 61'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Спарта
4 : 0
30.03.2024
Фортуна
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Спарта
2 : 2
17.03.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 0
24.02.2024
Спарта
1' - 46'
44'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Спарта
4 : 2
17.02.2024
Экселсиор
1' - 66'
63'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Спарта
0 : 2
04.02.2024
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
27.01.2024
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Аякс
2 : 1
09.12.2023
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Хераклес
0 : 1
02.12.2023
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 2
26.11.2023
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
1 : 4
12.11.2023
Спарта
1' - 90'
6, 87'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Спарта
1 : 2
05.11.2023
Алмере Сити
1' - 90'
84'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
28.10.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
22.10.2023
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Спарта
0 : 4
08.10.2023
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
2 : 1
01.10.2023
Спарта
1' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Спарта
1 : 0
24.09.2023
Витесс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
АЗ Алкмаар
2 : 0
17.09.2023
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Спарта
1 : 1
01.09.2023
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
1 : 3
27.08.2023
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 2
20.08.2023
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Зволле
1 : 2
12.08.2023
Спарта
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
3
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
4
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+