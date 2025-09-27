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Роналдо
Новости
Роналдо - новости
Завершил карьеру
18 февраля 1974 (52)
#9 | Защитник
185 см | 81 кг
Бразилия | Португалия
Статистика
Новости
Публикации
Аршавин сказал, кто круче – Мбаппе или Роналдо
17 июля
1
Роналдо высказал отношение к тому, что Месси и Мбаппе обошли его по голам на ЧМ
28 июня
7
Роналдо оценил вариант с возвращением Неймара в стартовый состав сборной Бразилии
28 июня
1
10 лучших футболистов из тех, кто не выигрывал ЛЧ
2025.09.27 14:34
2
Роналдо назвал игрока, который станет очень большой звездой в футболе
2024.12.06 13:16
4
FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе
2024.10.16 10:11
7
Фото
«Единственный и неповторимый»: Хабиб встретился с футбольной звездой на Формуле-1
2023.11.27 09:24
2
Роналдо назвал главного претендента на «Золотой мяч»
2023.10.27 09:13
1
Фото
«Я знаю, что буду страдать». Роналдо проедет 450 километров на велосипеде – это обещание за выход «Вальядолида» в Примеру
2022.06.05 17:33
4
Фото
«Один из величайших тренеров в моей карьере». Роналдо сфотографировался с Анчелотти
2022.02.22 13:48
1
Фото
Лукаку установил рекорд «Интера», забив 50 голов в 70 матчах. Он обошел Роналдо
2021.01.03 17:40
7
Фото
France Football представил три состава сборной всех времен
2020.12.14 21:22
33
Видео
Роналдо сыграл в теннис в футболке «Спартака»
2018.06.13 21:58
17
Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018
2018.06.11 09:43
9
Неймар – о гонке бомбардиров: «Не хочу быть лучше Ромарио, Зико, Роналдо или Пеле»
2018.06.04 11:47
5
Роналдо: «Уверен, Неймар хорошо вписался бы в состав «Реала»
2018.05.15 11:43
1
Видео
Роналдо подарил свою футболку Ибрагимовичу
2018.04.25 07:41
1
Роналдо заявил, что Неймар будет готов к чемпионату мира-2018
2018.03.21 21:54
1
Роналдо: «Перейдя в «ПСЖ», Неймар сделал шаг назад»
2018.01.12 06:52
5
Роналдо: «Лучший сезон я провел в «Барселоне», но больше благодарен «Реалу»
2017.12.28 11:43
1
Капелло: «Лучший игрок, с которым я работал, – Роналдо»
2017.12.24 15:24
4
Фото
Роналдо составил символическую сборную, в которую не включил Роналду
2017.10.07 11:48
11
Роналдо ждет результатов от «Реала» в ближайших матчах
2017.09.22 06:54
2
Моратти пока не до конца разобрался с системой видеопомощи арбитрам
2017.09.05 07:53
1
Бакка сравнил себя с Роналдо
2015.08.21 13:46
Дасаев, Каннаваро, Роналдо, Форлан и Кержаков примут участие в жеребьевке квалификации ЧМ-2018
2015.07.18 16:25
88
Роналдо стал ассистентом предварительной жеребьевки ЧМ-2018
2015.07.10 16:16
70
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