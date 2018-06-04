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  • Неймар – о гонке бомбардиров: «Не хочу быть лучше Ромарио, Зико, Роналдо или Пеле»

Неймар – о гонке бомбардиров: «Не хочу быть лучше Ромарио, Зико, Роналдо или Пеле»

4 июня 2018, 11:47
5

Нападающий сборной Бразилии Неймар в товарищеском матче с Хорватией записал на свой счет 54-й гол в составе национальной команды, выйдя на третье место в списке бомбардиров за всю историю.

«На самом деле не существует какой-то гонки за звание лучшего бомбардира в истории Бразилии. Это просто цифры.

Я уважаю всех этих великих игроков. Ромарио, Зико, Роналдо, Пеле и других. Я не хочу быть лучше, чем они. И я не буду лучше них.

Это мои кумиры, они были до меня, я рос, глядя на них. У каждого своя история. Я же просто наслаждаюсь тем, что забиваю голы», – приводит слова Неймара AFP.

Форвард «ПСЖ» догнал в гонке бомбардиров Ромарио (по 54 мяча). Выше в этом списке только Роналдо (62 гола) и Пеле (77).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бразилия Роналдо Неймар Пеле
Комментарии (5)
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Zubo
1528103168
Будешь, будешь, с таким талантом , если какой нибудь урод не сломает...
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Stavropolets
1528103577
Правильно, играй в свое удовольствие и все
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belrus21
1528103780
Идет на рекорд
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Обер-КанцлерЪ
1528108454
Неймару только 26 лет! Ещё лет 6 эффективных впереди, думаю сможет и Пеле обогнать!
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zigbert
1528137865
Главное будь поскромней ,без выпендрежей.
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