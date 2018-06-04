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    Неймар – о гонке бомбардиров: «Не хочу быть лучше Ромарио, Зико, Роналдо или Пеле»

    Нападающий сборной Бразилии Неймар в товарищеском матче с Хорватией записал на свой счет 54-й гол в составе национальной команды, выйдя на третье место в списке бомбардиров за всю историю.

    «На самом деле не существует какой-то гонки за звание лучшего бомбардира в истории Бразилии. Это просто цифры.

    Я уважаю всех этих великих игроков. Ромарио, Зико, Роналдо, Пеле и других. Я не хочу быть лучше, чем они. И я не буду лучше них.

    Это мои кумиры, они были до меня, я рос, глядя на них. У каждого своя история. Я же просто наслаждаюсь тем, что забиваю голы», – приводит слова Неймара AFP.

    Форвард «ПСЖ» догнал в гонке бомбардиров Ромарио (по 54 мяча). Выше в этом списке только Роналдо (62 гола) и Пеле (77).

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 11:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 21:44

      Главное будь поскромней ,без выпендрежей.

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 июня 2018, 13:34

      Неймару только 26 лет! Ещё лет 6 эффективных впереди, думаю сможет и Пеле обогнать!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 4 июня 2018, 12:16

      Идет на рекорд

      2
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 4 июня 2018, 12:12

      Правильно, играй в свое удовольствие и все

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июня 2018, 12:06

      Будешь, будешь, с таким талантом , если какой нибудь урод не сломает...

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