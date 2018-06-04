Неймар – о гонке бомбардиров: «Не хочу быть лучше Ромарио, Зико, Роналдо или Пеле»

Нападающий сборной Бразилии Неймар в товарищеском матче с Хорватией записал на свой счет 54-й гол в составе национальной команды, выйдя на третье место в списке бомбардиров за всю историю.

«На самом деле не существует какой-то гонки за звание лучшего бомбардира в истории Бразилии. Это просто цифры.

Я уважаю всех этих великих игроков. Ромарио, Зико, Роналдо, Пеле и других. Я не хочу быть лучше, чем они. И я не буду лучше них.

Это мои кумиры, они были до меня, я рос, глядя на них. У каждого своя история. Я же просто наслаждаюсь тем, что забиваю голы», – приводит слова Неймара AFP.

Форвард «ПСЖ» догнал в гонке бомбардиров Ромарио (по 54 мяча). Выше в этом списке только Роналдо (62 гола) и Пеле (77).