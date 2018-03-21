Роналдо заявил, что Неймар будет готов к чемпионату мира-2018

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выразил уверенность, что нынешний форвард команды Неймар будет в оптимальных кондициях к чемпионату мира-2018. Сейчас игрок восстанавливается от травмы.

«Наша сборная в последнее время прогрессирует. В этом помогает главный тренер Тите. Команда в России будет очень сильной. Что касается Неймара, то он будет готов к соревнованию, на мой взгляд», – сказал Роналдо Omnisport.

Турнир начнется 14 июня.