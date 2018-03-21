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    Роналдо заявил, что Неймар будет готов к чемпионату мира-2018

    Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо выразил уверенность, что нынешний форвард команды Неймар будет в оптимальных кондициях к чемпионату мира-2018. Сейчас игрок восстанавливается от травмы.

    «Наша сборная в последнее время прогрессирует. В этом помогает главный тренер Тите. Команда в России будет очень сильной. Что касается Неймара, то он будет готов к соревнованию, на мой взгляд», – сказал Роналдо Omnisport.

    Турнир начнется 14 июня.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 21:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 10:28

      В словах Роналду присутствует уверенность и если это будет так,то все травмированные футболисты будут обращаться к бразильским докторам.

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