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    Моратти пока не до конца разобрался с системой видеопомощи арбитрам

    Бывший президент «Интера» Массимо Моратти не до конца разобрался с системой видеопомощи арбитрам (VAR), которая с этого сезона применяется в итальянской Серии А. Он напомнил, что данная система могла помочь его команде в 1998 году в решающем матче сезона с «Ювентусом».

    «Система видеопомощи арбитрам? Пока я не разобрался в этой технологии.

    Возможно, все это отвлекает болельщиков и лишает их эмоций. С другой стороны, во время матча «Ювентус» – «Интер» в 1998 году, это помогло бы, но все было так, как было», – считает Моратти.

    Напомним, что в том матче не был назначен пенальти на Роналдо, что вызвало множество споров.

    Источник: Football Italia

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    05.09.2017 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2214

      RusikLand 5 сентября 2017, 12:47

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