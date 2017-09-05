Моратти пока не до конца разобрался с системой видеопомощи арбитрам

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти не до конца разобрался с системой видеопомощи арбитрам (VAR), которая с этого сезона применяется в итальянской Серии А. Он напомнил, что данная система могла помочь его команде в 1998 году в решающем матче сезона с «Ювентусом».

«Система видеопомощи арбитрам? Пока я не разобрался в этой технологии.

Возможно, все это отвлекает болельщиков и лишает их эмоций. С другой стороны, во время матча «Ювентус» – «Интер» в 1998 году, это помогло бы, но все было так, как было», – считает Моратти.

Напомним, что в том матче не был назначен пенальти на Роналдо, что вызвало множество споров.