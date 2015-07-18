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    • Дасаев, Каннаваро, Роналдо, Форлан и Кержаков примут участие в жеребьевке квалификации ЧМ-2018

    Дасаев, Каннаваро, Роналдо, Форлан и Кержаков примут участие в жеребьевке квалификации ЧМ-2018

    ФИФА объявило список официальных участников жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2018, которые будут помогать генеральному секретарю организации Жерому Вальке распределять сборные по группам. В числе приглашенных звезд оказались Ринат Дасаев, Диего Форлан, Александр Кержаков, Роналдо, Оливер Бирхофф, Самуэль ЭтоʼО, Фабио Каннаваро и капитан юниорской сборной Сербии Райкович, чья команда стала чемпионом мира U20.

    Напомним, что процедура жеребьевки состоится 25 июля в Санкт-Петербурге.

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    Источник: ФИФА

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    18.07.2015 16:25
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    Комментарии (89)
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    MK-42
    1437241610
    нет ну а что вы хотели!ведь санёк сейчас без игры.Все остальные заняты игры,тренировки.
    Ответить
    Крейсер
    1437245663
    Я догадываюсь кто из этой компании будет за пивом бегать.
    Ответить
    Твой Арсен
    1437246955
    Кержакову стоило отказаться от такого предложения. Не по Сеньке шапка.
    Ответить
    Lucius Vorenus
    1437249674
    круто
    Ответить
    Кабинетный Зенит
    1437252555
    Боаш будет расстроен
    Ответить
    Alb
    1437263040
    Игра называется, найди лишнего)))
    Ответить
    alessios1990
    1437291211
    Что в этом почетном списке делает Александр Кержаков? Для него это конечно честь! Каннаваро, Роналдо и Форлан становились одними из лучших игроков ЧМ-2006, ЧМ-2002 и ЧМ-2010 соответственно) Дасаев - легендарный вратарь! Ну а Кержаков это просто Кержаков.
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    nahan
    1437315919
    Кержакову словно решили подсластить конец его игровой карьеры.
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    Спартач из Питера
    1437827661
    А Кержаков рукой в вазу попадёт????????
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    ologreds
    1694997591
    numo436010
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