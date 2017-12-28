Роналдо: «Лучший сезон я провел в «Барселоне», но больше благодарен «Реалу»

Бывший форвард «Барселоны» и мадридского «Реала» Роналдо сравнил значимость этих клубов в своей карьере. Бразилец больший пиетет испытывает к сливочным.

«Лучший свой сезон я провел в футболке сине-гранатовых, но больше благодарности испытываю к «Реалу». В частности, позитив связан с самим Мадридом. Кроме того, мой конец в «Барселоне» оказался грустным – примерно как у Неймара», – сказал Роналдо.

За «Барселону» бразилец играл в период с 1996 по 1997 годы (37 игр в Примере, 34 гола).