Роналдо ждет результатов от «Реала» в ближайших матчах

Экс-форвард «Реала» Роналдо не видит необходимости мадридского клуба в приобретении центрального форварда. По его словам, с этой ролью вполне хорошо справляются Криштиану Роналду и Карим Бензема.

«Я не сомневаюсь в способностях игроков «Реала». Думаю, результаты должны прийти в ближайших играх.

У «Реала» отличный состав. Команде не нужен центрфорвард, там есть Бензема и Роналду, являющийся лучшим игроком мира», – заявил Роналдо.

В матче пятого тура испанской Примеры «Реал» уступил дома «Бетису» со счетом 0:1. Мадридцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы с восемью очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет семь балов.