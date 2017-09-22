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    Роналдо ждет результатов от «Реала» в ближайших матчах

    Экс-форвард «Реала» Роналдо не видит необходимости мадридского клуба в приобретении центрального форварда. По его словам, с этой ролью вполне хорошо справляются Криштиану Роналду и Карим Бензема.

    «Я не сомневаюсь в способностях игроков «Реала». Думаю, результаты должны прийти в ближайших играх.

    У «Реала» отличный состав. Команде не нужен центрфорвард, там есть Бензема и Роналду, являющийся лучшим игроком мира», – заявил Роналдо.

    В матче пятого тура испанской Примеры «Реал» уступил дома «Бетису» со счетом 0:1. Мадридцы располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы с восемью очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет семь балов.

    Источник: Marca

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    22.09.2017 06:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 22 сентября 2017, 10:57

      эхх, как вспомню фифа2005....)))

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 сентября 2017, 10:07

      Блин, представил его сейчас, он ж реально на знаменитого Ждуна похож нынче)

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