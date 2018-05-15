Роналдо: «Уверен, Неймар хорошо вписался бы в состав «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо уверен, что форвард «ПСЖ» Неймар без проблем мог бы вписаться в состав «сливочных».

«Я не могу знать о том, что может произойти в будущем. Но я точно знаю, что на протяжении всей своей истории «Реал» делал громкие трансферы.

В случае Неймара я уверен, он бы хорошо вписался в состав «Реала», – считает Роналдо.

Напомним, ранее сообщалось о возможности возвращения Неймара в Испанию, как в «Барселону», так и в «Реал».