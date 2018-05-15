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    Роналдо: «Уверен, Неймар хорошо вписался бы в состав «Реала»

    Бывший нападающий «Реала» Роналдо уверен, что форвард «ПСЖ» Неймар без проблем мог бы вписаться в состав «сливочных».

    «Я не могу знать о том, что может произойти в будущем. Но я точно знаю, что на протяжении всей своей истории «Реал» делал громкие трансферы.

    В случае Неймара я уверен, он бы хорошо вписался в состав «Реала», – считает Роналдо.

    Напомним, ранее сообщалось о возможности возвращения Неймара в Испанию, как в «Барселону», так и в «Реал».

    Источник: Football Espana

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    15.05.2018 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 15 мая 2018, 22:34

      Заберите уже наконец его в Реал с папашей в придачу.

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